Володимир Зеленський назвав заяву Лаврова черговою брехнею

Президент Володимир Зеленський заперечив заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова про начебто удари України дронами по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня. Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуці.

Президент України зазначив, що скоріш за все провокативні заяви з боку Росії – це підготовка до атаки по українських держбудівлях. Додамо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров 29 грудня заявив, що РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне. Водночас він додав, що повністю виходити з переговорного процесу Росія не планує.

Український президент у відповідь назвав такі заяви з боку Росії – брехливими і небезпечними, «які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою президента Трампа».

«Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України», – додав Володимир Зеленський.

На заяву Лаврова також відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У своєму акаунті X він написав, що росіяни роблять все для того, щоб перешкодити мирному переговорному процесу і виправдати подальші ракетні атаки на Київ.

«Звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що ти робиш або плануєш сам. По-перше, Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду цього року. По-друге, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на території Росії — у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресором, а Україна – країною, на яку було здійснено напад і яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не може бути жодної хибної рівності між агресором і країною, яка захищається. Ми закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на зрив конструктивного мирного процесу», – заявив Андрій Сибіга.

Додамо, що заяву Сергій Лавров зробив після того Україна та США провели успішні переговори щодо мирного плану завершення вогню в країні. Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбувалася на ранчо Трампа в Мар-а-Лаго. Перемовини тривали понад дві години, після цього відбулась відеоконференція із лідерами Європи та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Доповнено о 21:54. Президент США Дональд Трамп під час спільної з ізраїльським прем’єром-міністром Беньямін Нетаньягу пресконференції о 21:00 29 грудня прокоментував заяви РФ про нібито атаку України на резиденцію Путіна. Він сказав, що дізнався про це від самого Путіна і «був дуже розлючений», зазначає «Суспільне». Трамп сказав, що припускає, що атаки могло не бути, але додав, що Путін повідомив йому про це сьогодні вранці.