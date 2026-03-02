Атомний підводний човен на військово-морській базі Іль-Лонг

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 2 березня, представив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає збільшення кількості ядерних боєголовок в арсеналі держави. Про це повідомив телеканал France 24.

Макрон зазначив, що цьогоріч Франція запустить програму розробки нових гіперзвукових ракет. Також Париж більше не буде ділитися даними про кількість свого ядерного арсеналу.

«Щоб бути вільними, нас повинні боятися. А щоб нас боялися, ми повинні бути сильними», – сказав президент Франції.

Він додав, що Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція і Данія приєднаються до нової французької «прогресивної ядерної доктрини».

За даними з відкритих джерел, Франція має чотири підводні човни з ядерною зброєю, які розміщені на базі Іль-Лонг на узбережжі Атлантичного океану.

За останніми даними, опублікованими Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI) та Федерацією американських вчених (FAS), Франція має приблизно 290 ядерних боєголовок.

Франція є четвертою за величиною ядерною державою у світі після Росії, яка посідає перше місце (понад 4300 ядерних боєголовок), за нею йдуть США (3700) і Китай (600). Велика Британія має приблизно 225 боєголовок.

Нагадаємо, у лютому агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що європейські країни вперше з часів завершення холодної війни обговорюють створення власної ядерної оборонної системи. Причиною таких дискусій називають сумніви щодо надійності США як союзника. За інформацією агентства, консультації відбуваються на рівні вищого військового керівництва.

Уже 13 лютого канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що у Європі тривають розмови про власні ядерні засоби стримування. За його словами, створення спільної європейської ядерної системи спонукало б Європу «відновити та відродити трансатлантичні зв’язки» зі США.