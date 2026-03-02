За брехню в декларації та відмивання майна депутату загрожує 8 років тюрми

Ужгородський міськрайонний суд арештував нерухомість, елітні автомобілі та корпоративні права у низці фірм підозрюваного у брехні в декларації та легалізації майна депутата міської ради від партії ОПЗЖ Павла Маєрчика. Депутат вийшов з СІЗО після того, як вніс 11,5 млн грн застави.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 2 березня, в межах розслідування кримінальної справи арештовано дві квартири в історичній частині Ужгорода, п’ять земельних ділянок на вулицях Минайській та Високій, корпоративні права у приватних підприємствах і товариствах, а також авто люкс-класу. Окрім цього, арештовано 9 картин відомих закарпатських митців, вилучених під час обшуків у помешканні депутата.

«Правоохоронці перевіряють джерела походження активів, а також можливу їх належність третім особам з метою приховування реального майнового стану депутата», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у декларації Павла Маєрчика за 2022 рік виявили недостовірну інформацію на 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів складає 11,5 млн грн.

Депутат не вказав два будинки в Ужгороді та Києві, в яких проживають його діти, понад 1,3 млн грн депозиту в «Ощадбанку» та 2 млн грн готівкою. Також Павло Маєрчик не задекларував 315 тис. доларів, які він позичив ексдепутату Ужгородської міської ради від «Партії регіонів» Федору Соханичу.

Павлу Маєрчику інкримінують ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Депутат вийшов з СІЗО одразу після обрання йому запобіжного заходу, внісши 11,5 млн грн застави.