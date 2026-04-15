Суд арештував приватизовану 26 років тому ділянку зі ставами на Старосамбірщині
У справі фігурує колишній сільський голова Міженця
Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через незаконний продаж понад 5 га зі ставками у селі Міженець Добромильської громади на Львівщині. У справі фігурує колишній голова Міженецької сільради. Про йдеться в ухвалі Старосамбірського районного суду.
За даними слідства, у липні 2000 року тодішній сільський голова Міженецької сільради Старосамбірського району підписав документи щодо передачі 5,3 га зі ставками в селі Міженець місцевому приватному підприємству «Лілі-Я» для риборозведення. На підставі цих документів було прийнято розпорядження та укладено договір купівлі-продажу згаданої ділянки з водоймами між Старосамбірською РДА та згаданим приватним підприємством. І це при тому, що закон забороняє передачу у власність ділянок, на яких розташовані водні об’єкти та їхня охоронна зона.
За версією прокурорів, такі дії призвели до незаконного вилучення ділянки з державної власності та спричинили тяжкі наслідки. Загальна вартість земельної ділянки, відповідно до висновку експерта про грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (запасу), становить 9345 грн.
Через незаконну приватизацію ділянки з озерами у квітні 2026 року було зареєстроване кримінальне провадження за фактом службового підроблення та зловживання владою (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ).
За клопотанням прокурорів 9 квітня суд наклав арешт на згадану земельну ділянку, заборонивши ПП «Лілі-Я» розпоряджатися нею та відчужувати.
За даними YouControl, ПП» Лілі-Я» зареєстроване у селі Міженець 26 років тому. Основний вид діяльності – діяльність риборозплідників і рибних ферм. Засновницею підприємства є місцева мешканка Ірина Кінаш.
Головою Міженецької сільради у той час був Михайло Кочмарський.