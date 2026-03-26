Йдеться про землі біля озера «Плотіки» в Брюховичах, які вилучили з лісу і передали в приватну власність

Галицький районний суд наклав арешт на вісім ділянок площею біля озера «Плотіки» в Брюховичах. Слідство вважає, що лісові ділянки незаконно передали з державної в приватну власність під будівництво житла.

Йдеться про ділянки площею 0,06 га кожна. За даними слідства, ці ділянки незаконно вилучили із земель державної власності лісогосподарського призначення Брюховицького лісництва та передали у приватну власність на підставі рішень Брюховицької селищної ради. Крім цього, приватизацію земель погодили посадовці Держгеокадастру.

У 2023 році за фактом незаконної приватизації поліція відкрила кримінальне провадження, в межах якого експерти встановили, що всі ці ділянки відвели в приватну власність у 2019 році під житлове будівництво. При цьому, на думку експертів, проєкти землеустрою не відповідають за правилами оформлення чинному земельному законодавству.

Також експерти встановили ринкову вартість землі на момент її приватизації:

0,06 га (власниця Горбаєнко Анна Сергіївна) – 658 020 грн;

0,06 га (власниця Благута Катерина Дмитрівна) – 717 860 грн;

0,06 га (власник Кондаков Едуард Євгенович) – 572 140 грн;

0,06 га (власник Бурбан Андрій Васильович) – 582 430 грн;

0,06 га (власник Єремейчук Леонід Іванович) – 545 630 грн;

0,06 га (власник Янчінський Павло Олегович) – 572 140 грн;

0,06 га (власник Попко Василь Анатолійович) – 555 560 грн;

0,06 га (власник Боднарюк Петро Петрович) – 658 020 грн.

23 березня Галицький райсуд арештував ці ділянки, а також дозволив вилучити документи, що стосувалися відведення земель у приватну власність Брюховтцькою сільрадою.

Зазначимо, що в цьому кримінальному провадженні фігурують кілька ділянок і інших районах Брюховичів. Зокрема, йдеться про ділянку понад 5 га під колишнім профілакторієм на вул. Лікарській, 8, де замість відпочинкового комплексу збудували житлові котеджі. Слідство вважає, що ділянку приватизували незаконно, а потім розділили на п’ять менших.