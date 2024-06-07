Візуалізація забудови ділянки, яку на виконком подали власники землі

Департамент архітектури Львівської міської ради видав ще три накази, що стосуються містобудівних умов та обмежень на забудову території колишнього профілакторію у Брюховичах. Раніше журналісти виявили, що власники ділянок самовільно почали будівництво ще до того, як отримали дозвільні документи від міськради. На видані накази звернув увагу антикорупційний сайт NGL.media. Принаймні два з них не обговорювали на засіданні виконавчого комітету, як це відбувається зазвичай.

Йдеться про забудову території колишнього профілакторію площею 5,09 га на вул. Лікарській, 8 у Брюховичах, що раніше належала компанії «Зелений бір» Богдана Козака, брата екс-нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. У 2022 році співвласниками землі стали родичі та бізнес-партнери співвласника корпорації мережі супермаркетів АТБ Віктора Карачуна.

На початку 2024 року ділянку загальною площею 5,09 га розділили на шість дрібніших ділянок. У власності «Зеленого бору», яким тепер керує бізнес-партнер Віктора Карачуна, залишилось лише 3,53 га. Ще дві дрібніші ділянки належать його сину Ігорю Карачуну. Ще однією ділянкою володіє Валентина Світайло, співзасновниця благодійного фонду «КС», співвласником якого також є Ігор Карачун та його мати Ірина Карачун. Ще одну ділянку має Наталія Биба – ймовірно, дружина власника «Зеленого бору», та 26-річний Денис Синенко з Дніпра – власник фірми «Оріон-Буд-Днепр», яка була підрядником АТБ.

На початку травні 2024 року журналісти виявили, що на цій території активно ведеться будівництво, хоча компанія на той час мала дозвіл від ДІАМ лише на підготовчі роботи. 16 травня на сайті Львівської міськради опублікували наказ про затвердження МУО на будівництво на одній із ділянок для відпочинково-оздоровчого комплексу, їх отримала Валенина Світайло.

На засіданні виконавчого комітету 24 травня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев представив МУО на будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу на сусідній ділянці, що належить Ігорю Карачуну. МУО на ще одну ділянку розглядали й на засіданні 28 травня, однак ці накази не були опубліковані. 6 червня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев підписав ще три накази з МУО на будівництво комплексу на ділянках, що належать Наталії Бибі, Денису Синенку та Ігорю Карачуну.

Зазначимо, що виявивши самовільні будівельні роботи на території колишнього профілакторію, журналісти звернулись до міської ДАБК, після чого інспектори скерували лист-скаргу до ДІАМ. ДІАМ у відповідь на запит журналістів повідомила, що отримала повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на чотири нові ділянки, але статус цих документів «очікує завершення реєстрації». Тобто наразі забудовник не має дозвільних документів на виконання будівельних робіт.