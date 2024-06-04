Будівництво на вул. Лікарській, 8 у Брюховичах почали ще до того, як міська рада видала відповідні містобудівні умови та обмеження

На місці колишнього профілакторію в Брюховичах без дозволів почали масштабне будівництво приватного комплексу. Раніше ділянка площею 5,9 га належала родині екснардепа Тараса Козака, але після його виїзду з України земля перейшла у власність групи осіб, пов’язаних із співвласником мережі супермаркетів АТБ. Цю ділянку почали забудовувати задовго до видачі містобудівних умов. Про це 4 червня повідомив антикорупційний сайт NGL.media.

Зазначається, що територія старого профілакторію площею 5,09 га на вул. Лікарській у Брюховичах із 2013 року належала компанії «Зелений бір» Богдана Козака, брата екс-нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Навесні 2021 року цю ділянку безуспішно виставили на продаж за 5 млн доларів.

У травні 2022 року оперативники ДБР провели обшуки на об’єктах нерухомості, пов’язаних із Тарасом Козаком, зокрема й у колишньому профілакторії. Однак ані ці будівлі, ані землю під ними так і не арештували. В серпні 2022 року компанію «Зелений бір» продали, її новим власником мешканець Дніпра Роман Биба. Того ж року компанія звернулася в ДІАМ за дозволом на початок виконання підготовчих робіт для будівництва житлового комплексу, однак отримала відмову через невідповідність цільового призначення земельної ділянки. Тому компанія отримала повідомлення на підготовчі роботи для реконструкції відпочинково-оздоровчого комплексу.

На початку 2024 року ділянку загальною площею 5,09 га розділили на шість дрібніших ділянок. У власності «Зеленого бору» залишилось лише 3,53 га, а решта перейшла у власність людей, пов’язаних із співвласником корпорації мережі супермаркетів АТБ Віктором Карачуном.

Власник «Зеленого бору» Роман Биба також керує двома компаніями, що належать 30-річному Ігорю Карачуну, синові Віктора Карачуна. Ще дві дрібніші ділянки з березня належать безпосередньо Ігореві Карачуну. Ще однією ділянкою володіє Валентина Світайло, співзасновниця благодійного фонду «КС», де співвласником також є Ігор Карачун та його мати Ірина Карачун. Наталія Биба – ймовірно, дружина власника «Зеленого бору» – має ще 22 «сотки». І останнім новим власником став 26-річний Денис Синенко з Дніпра – власник фірми «Оріон-Буд-Днепр», яка була підрядником АТБ. Тобто, загалом вся колишня ділянка площею 5,09 га перейшла у власність сім’ї Віктора Карачуна.

У травні 2024 року журналісти виявили, що на цій території активно ведеться будівництво, хоча компанія на той час мала дозвіл лише на підготовчі роботи.

«Загалом зводять чотири споруди: дві великі на етапі першого поверху, ще дві менші – уже на етапі другого поверху. Тим часом на сайті ДІАМ відсутні будь-які документи, які б дозволяли це будівництво», – йдеться в матеріалі NGL.media.

16 травня на сайті Львівської міськради опублікували наказ про затвердження МУО на будівництво на одній із ділянок для відпочинково-оздоровчого комплексу, їх отримала Валенина Світайло. Решта наказів по цій ділянці ще не опубліковані, втім на засіданні виконавчого комітету 24 травня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев представив МУО на будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу на сусідній ділянці, що належить Ігорю Карачуну. МУО на ще одну ділянку розглядали й на засіданні 28 травня.

Візуалізація забудови, яку на виконком подали власники землі

Виявивши, що роботи на ділянці почались ще до видачі МУО, журналісти звернулись до міської ДАБК, після чого інспектори скерували лист-скаргу до ДІАМ через самочинне будівництво. ДІАМ у відповідь на запит журналістів повідомила, що отримала повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на чотири нові ділянки, але статус цих документів «очікує завершення реєстрації». Тобто наразі забудовник не має дозвільних документів на виконання будівельних робіт.

Власники землі від коментарів щодо будівництва відмовились або проінгорували це прохання.