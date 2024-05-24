Площа ділянки майбутнього коплексу охоплює понад 5 га

У Брюховичах збудують відпочинково-оздоровчий комплекс на кшталт рекреаційного містечка. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у пʼятницю, 24 травня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Лікарській, 8 у Брюховичах площею понад 5 га. Ділянка перебувала в оренді з 2005 року, у 2008 році її приватизували. Ділянка належить до земель оздоровчого призначення.

Як розповів під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, департамент архітектури видав МУО на будівництво першої черги відпочинково-оздоровчого комплексу.

«Йдеться про формування відпочинкового комплексу за прототипом рекреаційних містечок, які можна бачити десь в Туреччині чи інших рекреаційних локаціях. Корпуси будуть заввишки буквально один-два поверхи. Також тут передбачена спортивна інфраструктура, а в майбутньому – басейн», – розповів Антон Коломєйцев.

У департаменті архітектури закликали забудовника зберегти дерева, що ростуть на цій ділянці.

«Оскільки тут передбачені окремі невеликі корпуси, розраховуємо, що це дозволить десь зберегти зелені насадження, а десь їх доформувати. Сподіваємось, що забудовник це зробить відповідально», – додав Антон Коломєйцев.

Замовником будівництва є мешканець Дніпропетровської області Ігор Карачун. Йому належить низка логістичних та будівельних компаній.

Нагадаємо, нещодавно міськарада видала дозвіл на будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу на вул. Лікарській, 8а, фактично поруч із запланованим рекреаційним містечком. Дозвіл на це будівництво отримала також мешканка Дніпра Валентина Світайло.