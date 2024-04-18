Під час розбудови території ресторану «Акваріус» власники захопили частину ділянки, де розташована школа

Львівська міськрада заявила, що власники ресторану «Акваріус» у Брюховичах захопили територію місцевої школи, а також охоронну зону, де розміщені електричні мережі, а також захопили частину комунальної ділянки. Міські геодезисти виїхали на місце та визначать точні межі захопленої території школи та комунальної землі.

Йдеться про ресторан «Акваріус» на вул. Макаренка, 6, що належить мешканцю Брюховичів Любомиру Атаманюку. Ресторан межує з місцевою школою №41. Як повідомили 18 квітня в департаменті містобудування Львівської міськради, на час будівництва комплексу власники звели тимчасовий паркан. Будівництво завершили, а тимчасовий паркан, який став ще й аварійним, не розібрали. Через це офіс Львівської громади у Брюховичах неодноразово скеровував власнику вимоги та складав протоколи щодо неналежного утримання паркану.

Фото ЛМР

«По сусідству – шкільний спортивний майданчик, на якому завжди багато учнів. Власник ресторану таки забрав аварійний старий паркан. Але коли почав заливати капітальну бетонну конструкцію нового паркану – захопив територію школи, електричні опори, які входять до охоронної зони. З'ясувалося також, що ще за часів селищної ради відгородив частину стежки, яка є у комунальній власності», – йдеться в повідомленні департаменту.

Однак, як повідомили в Офісі Львівської громади в Брюховичах, жодних дозвільних документів на встановлення огорожі власник комплексу не надав. Зважаючи на те, що йдеться про малу архітектурну форму, яку облаштовують на комунальній землі, на такі дії мав би бути дозвіл Шевченківської райадміністрації.

Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради вбачають у діях власника ресторану самовільне захоплення ділянки (п. 2 ст. 197-1 ККУ). Тож після точних підрахунків мерія готуватиме звернення в поліцію і прокуратуру.

Місто вимагає у власника ресторану «Акваріус» звільнити самовільно захоплену територію школи та розібрати паркан. Працівники Офісу Львівської громади у Брюховичах склали кілька адмінпротоколів про порушення правил благоустрою на підприємця.

За даними аналітичної системи YouControl, Любомир Атаманюк зареєстрований як ФОП понад 20 років.