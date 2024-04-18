Родичі депутатів Юрія Ломаги та Олексія Різника викупили котеджі в Брюховичах та хочуть зареєструвати їх як квартири

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов співмешканки покійного депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Юрія Ломаги Мирослави Дроздовської та визнав незаконним рішення виконавчого комітету про відмову у видачі містобудівних умов і обмежень, що стосувались реконструкції під житло котеджів у Брюховичах. У суді інтереси Мирослави Дроздовської представляв інший депутат ЛМР Олексій Різник, родичі якого також через суд скасували такі ж рішення виконкому.

Йдеться про котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах, біля озера «Плотіки», які збудували під виглядом розважально-відпочинкового комплексу. Восени 2022 року частину котеджів перепродали родичам міських депутатів Юрія Ломаги та Олексія Різника. Взимку 2023 року нові власники звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи на їх реконструкцію під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів, а в березні виконком вирішив відмовити у видачі відповідних містобудівних умов, оскільки за генпланом Брюховичів, зона, в якій розташовані котеджі, перебуває в межах земель рекреаційного призначення, тому житла там бути не може.

Після цього нові власники котеджів вирішили оскаржити рішення виконкому в суді. Загалом до Львівського окружного адмінсуду подали вісім позовних заяв: від дітей Юрія Ломаги – Софії, Дмитра та Давида, а також від Мирослави Дроздовської, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Юрія Ломаги. Ще чотири позови надійшли від тестя і тещі Олексія Різника – Івана та Оксани Лоневських, а також від його батьків Надії і Романа Різників.

12 квітня суддя Львівського окружного адмінсуду Ірина Чаплик задовольнила позов Мирослави Дроздовської, визнала протиправним і скасувала рішення виконкому від березня 2023 року. Суд взяв до уваги лист міністерства від розвитку громад, територій та інфраструктури, в якому зазначено, що земельне законодавство допускає можливість розміщення житла на землях рекреаційного призначення. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що раніше Львівський окружний адмінсуд вже задовольнив низку позовів від родичів Юрія Ломаги та Олексія Різника. Торік суд задовольнив позови Дмитра Ломаги і Романа Різника, а також Івана та Оксани Лоневських, на початку 2024 року суд підтримав позов Надії Різник, а у квітні – позов Давида Ломаги. Ці рішення Львівська міська рада оскаржує в апеляції. 15 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов ЛМР та скасував рішення суду першої інстанції, що стосувалося Романа Різника.

У лютому 2024 року навколо котеджів на вул. Незалежності в Брюховичах виник скандал. Орендар ділянки ТОВ «Сервіс» спустив комунальне озеро нібито через те, що воно було переповнене та підтоплювало котеджі. За цим фактом Львівська міськрада звернулась у поліцію.