Котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах належать родичам депутатів ЛМР Юрія Ломаги та Олексія Різника

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов тещі депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексія Різника Оксани Лоневської та визнав протиправним рішення виконавчого комітету про відомву у видачі містобудівних умов і обмежень. Вони стосувались дозволу на реконструкцію котеджів у житлові квартири в Брюховичах. Інтереси Оксани Лоневської в суді захищав інший депутат міськради Юрій Ломага.

Йдеться про котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах, біля озера «Плотіки», які збудували під виглядом розважально-відпочинкового комплексу. Восени 2022 року частину котеджів перепродали родичам міських депутаітв Юрія Ломаги та Олексія Різника. Взимку нові власники котеджів звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи для їх реконструкції під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів.

На засіданні 21 березня виконком вирішив відмовити у видачі містобудівних умов та обмежень для реконструкції котеджів під квартири. Тоді головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що це суперечить містобудівній документації Брюховичів, оскільки за генпланом зона, в якій розташовані котеджі, належить до земель рекреаційного призначення, тому житла там бути не може.

Після цього нові власники котеджів вирішили оскаржити рішення виконкому в суді. Загалом до Львівського окружного адмінсуду подали вісім позовних заяв: від дітей Юрія Ломаги – Софії, Дмитра та Давида, а також від Мирослави Дроздовської, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Ломаги. Ще чотири позови надійшли від тестя і тещі Олексія Різника – Івана та Оксани Лоневських, а також від Надії і Романа Різників [ймовірно, його батьків].

У червні суд задовольнив позови Дмитра Ломаги і Романа Різника. Суд вирішив, що виконком порушив встановлений 10-денний термін розгляду звернень на видачу МУО, оскільки до міськради родичі депутатів звернулись 8 лютого, а виконком ухвалив рішення про відмову лише через 29 робочих днів – 21 березня. Аналогічне рішення Львівський окружний адміністративний суд ухвалив і за позовом Івана Лоневського.

21 вересня оружний адмінсуд виніс таке ж рішення і за позовом тещі Олексія Різника Оксани Лоневської, що стосувався котеджу №5. Суд також визнав, що виконком протермінував час розгляду звернення й скасував рішення виконавчого комітету про відмову у видачі МУО.