Попри рішення виконкому, нові власники котеджів зареєстрували на них право власності як на квартири

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов матері депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексія Різника Надії Різник та визнав протиправним рішення виконавчого комітету Львівської міськради про відмову у видачі містобудівних умов і обмежень. Вони стосувались дозволу на реконструкцію котеджів у житлові квартири в Брюховичах. У суді інтереси Надії Різник представляв її син, депутат ЛМР Олексій Різник.

Йдеться про котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах, біля озера «Плотіки», які збудували під виглядом розважально-відпочинкового комплексу. Восени 2022 року частину котеджів перепродали родичам міських депутатів Юрія Ломаги та Олексія Різника. Взимку нові власники котеджів звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи для їх реконструкції під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів.

На засіданні 21 березня 2023 року виконком вирішив відмовити у видачі відповідних містобудівних умов, оскільки за генпланом Брюховичів, зона, в якій розташовані котеджі, належить до земель рекреаційного призначення, тому житла там бути не може.

Після цього нові власники котеджів вирішили оскаржити рішення виконкому в суді. Загалом до Львівського окружного адмінсуду подали вісім позовних заяв: від дітей Юрія Ломаги – Софії, Дмитра та Давида, а також від Мирослави Дроздовської, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Ломаги. Ще чотири позови надійшли від тестя і тещі Олексія Різника – Івана та Оксани Лоневських, а також від його батьків Надії і Романа Різників.

7 лютого Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Надії Різник та визнав протиправним і скасував рішення виконкому від березня 2023 року. Як доказ позивачка подала до суду лист від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури від 20 листопада 2023 року, в якому вказано, що земельне законодавство допускає можливість розміщення житла на землях рекреаційного призначення. Також у матеріалах вказано, що попри рішення виконкому, Надія Різник зареєструвала на квартиру в котеджі право власності.

У червні суд задовольнив позови Дмитра Ломаги і Романа Різника. Суд вирішив, що виконком порушив встановлений 10-денний термін розгляду звернень на видачу МУО, оскільки до міськради родичі депутатів звернулись 8 лютого, а виконком ухвалив рішення про відмову лише через 29 робочих днів – 21 березня. Аналогічні рішення Львівський окружний адміністративний суд ухвалив і за позовами Івана та Оксани Лоневських.

Усі ці рішення Львівська міська рада оскаржує в апеляції. 15 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов ЛМР та скасував рішення суду першої інстанції, що стосувалося Романа Різника.

Додамо, що нещодавно навколо котеджів на вул. Незалежності в Брюховичах виник скандал. Орендар ділянки ТОВ «Сервіс» спустив комунальне озеро нібито через те, що воно було переповнене та підтоплювало котеджі. За цим фактом Львівська міськрада звернулась у поліцію.