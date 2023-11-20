Котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах належать родичам депутатів ЛМР Юрія Ломаги та Олексія Різника

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Львівської міської ради та скасував рішення Львівського окружного адмінсуду, що стосувалося відмови виконкому у видачі містобудівних умов і обмежень на реконструкцію котеджів у житлові квартири в Брюховичах, що належать батьку депутата Львівської міськради від Європейської солідарності Олексія Різника Роману Різнику. Апеляційний суд остаточно визнав це рішення виконкому законним.

Йдеться про котеджі на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах, біля озера «Плотіки», які збудували під виглядом розважально-відпочинкового комплексу. Восени 2022 року частину котеджів перепродали родичам міських депутатів Юрія Ломаги та Олексія Різника. Взимку нові власники котеджів звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи для їх реконструкції під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів.

На засіданні 21 березня 2023 року виконком вирішив відмовити у видачі містобудівних умов та обмежень для реконструкції котеджів під квартири. Тоді головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що це суперечить містобудівній документації Брюховичів, оскільки за генпланом зона, в якій розташовані котеджі, належить до земель рекреаційного призначення, тому житла там бути не може.

Після цього нові власники котеджів вирішили оскаржити рішення виконкому в суді. Загалом до Львівського окружного адмінсуду подали вісім позовних заяв: від дітей Юрія Ломаги – Софії, Дмитра та Давида, а також від Мирослави Дроздовської, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Ломаги. Ще чотири позови надійшли від тестя і тещі Олексія Різника – Івана та Оксани Лоневських, а також від його батьків Надії і Романа Різників.

У червні суд задовольнив позови Дмитра Ломаги і Романа Різника. Суд вирішив, що виконком порушив встановлений 10-денний термін розгляду звернень на видачу МУО, оскільки до міськради родичі депутатів звернулись 8 лютого, а виконком ухвалив рішення про відмову лише через 29 робочих днів – 21 березня. Аналогічні рішення Львівський окружний адміністративний суд ухвалив і за позовами Івана та Оксани Лоневських.

Усі ці рішення Львівська міська рада оскаржує в апеляції. 15 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов ЛМР та скасував рішення Львівського окружного адмінсуду від 20 червня. Суд визнав рішення виконкому про відмову у видачі містобудівних умов за обмежень за зверненням Романа Різника законним. Ця постанова є остаточною й оскаржити її в касації не можна.