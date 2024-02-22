Йдеться про озеро «Плотіки», що на вул. Незалежності, 64 в Брюховичах

У Брюховичах представники компанії «Сервіс» спустили озеро «Плотіки», внаслідок чого підтопило затопило ділянки місцевих мешканців. Орендар свої дії пояснив тим, що озеро було переповнене водою, що могло викликати аварійну ситуацію. В мерії зазначили, що ці роботи не погоджені з містом.

Йдеться про ділянку на вул. Незалежності, 64, в Брюховичах, біля озера «Плотіки», де під виглядом розважально-відпочинкового комплексу збудували котеджний комплекс Forest Park Club Resort. Цю ділянку в оренду ТОВ «Сервіс» передала ще Брюховицька селищна рада.

Червоним кольором позначена територія озера, зеленим – котеджі (клікніть для збільшення)

Днями мешканці прилеглих ділянок виявили великий приплив води й викликали на місце представників міської ради.

Фото ZAXID.NET

«Вчора десь з години четвертої прибула аномальна кількість води в район, де ми живемо. Це близько кілометра від озера. Затопило всі ділянки, я пішов подивитися, далеко пройти не вийшло, бо всюди була вода. Вода йшла з лісу», – розповів ZAXID.NET місцевий мешканець Дмитро Вознюк.

Комісія, яка прибула на місце інциденту, виявила, що орендар, ТОВ «Сервіс», через викопаний рів спускав воду з озера. Територію оглянули і зафіксували порушення.

«Сьогодні ми здійснили комісійне обстеження території по вулиці Незалежності, 64 у смт. Брюховичі. Оскільки нам стали відомі факти про те, що внаслідок спуску водойм відбулося підтоплення сусідніх територій селища. Звернувся до нас офіс громади Брюховичів. Ми сюди виїхали із залученням представників управління екології, управління земельних ресурсів, управління державної екоінспекції будівельного контролю. За результатами огляду встановили, що тут прокопали рів між водоймою і прилеглими територіями. Внаслідок чого вода з озера частково потрапила на ці території», – розповів директор департаменту містобудування Львівської міської ради Тарас Кубай.

Однак ці дії орендар ділянки з міською радою не погоджував. Натомість директор ТОВ «Сервіс» Ігор Боярчук пояснив ZAXID.NET, що трапилась аварійна ситуація, адже озеро було переповнене водою, тому його спустили.

«Цього року відбулося аномальне підняття ґрунтових вод. Водойма переливалася через край. Виникала загроза підтоплення будівель. Тут проходить каналізація, була загроза, що зруйнуються каналізаційні люки. Тож було прийняте оперативне рішення про копати цей тимчасовий канал і здійснити аварійний скид водойми», – розповів Ігор Боярчук.

Додамо, що восени 2022 року частину котеджів перепродали родичам міських депутатів Юрія Ломаги та Олексія Різника. Взимку нові власники котеджів звернулися до виконкому Львівської міськради, щоби отримати документи для їх реконструкції під житло. Видачу МУО розглядали в лютому, однак тоді виконком їх переніс для вивчення документів.

Вже у березні 2023 року виконком вирішив відмовити у видачі відповідних містобудівних умов та обмежень, адже це суперечить містобудівній документації Брюховичів – за генпланом зона, в якій розташовані котеджі, належить до земель рекреаційного призначення, тому житла там бути не може.

Після цього нові власники котеджів вирішили оскаржити рішення виконкому в суді. Загалом до Львівського окружного адмінсуду подали вісім позовів: від дітей Юрія Ломаги – Софії, Дмитра та Давида, а також від Мирослави Дроздовської, яка зареєстрована за однією адресою з дітьми Ломаги. Ще чотири позови надійшли від тестя і тещі Олексія Різника – Івана та Оксани Лоневських, а також від його батьків Надії і Романа Різників.

Частину котеджів родичам депутатів вдалось перевести в житло через суд, однак міська рада скасовує ці рішення в апеляційному суді.