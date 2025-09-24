Замість відпочинково-оздоровчого комплексу на території колишнього профілакторію у Брюховичах звели приватне житло

Територію колишнього профілакторію в Брюховичах забудували приватними котеджами, хоча забудовник отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу. При цьому, частину території оформили як землі житлової та громадської забудови. Про це свідчать дані Державного земельного кадастру, на які звернув увагу сайт NGL.media.

Йдеться про ділянку площею 5,09 га на вул. Лікарській, 8 у Брюховичах, що раніше належала компанії «Зелений бір» Богдана Козака, брата екс-нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. У 2022 році співвласниками землі стали родичі та бізнес-партнери співвласника корпорації мережі супермаркетів АТБ Віктора Карачуна. Тоді ж землю поділили на шість менших ділянок, а у власності «Зеленого бору», який перереєстрували на бізнес-партнера Віктора Карачуна, залишилось лише 3,53 га.

Дві дрібніші ділянки належать його сину Ігорю Карачуну. Ще однією ділянкою володіє Валентина Світайло, співзасновниця благодійного фонду «КС», співвласником якого також є Ігор Карачун та його мати Ірина Карачун. Ще одну ділянку має Наталія Биба – ймовірно, дружина власника «Зеленого бору», та 26-річний Денис Синенко з Дніпра – власник фірми «Оріон-Буд-Днепр», яка була підрядником АТБ.

Ще до видачі дозволів на будівництво, в травні 2024 року, на території колишнього профілакторію розпочали масштабне будівництво, а пізніше міська рада видала містобудівні умови та обмеження у кілька етапів. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев представив МУО на будівництво відпочинково-оздоровчого комплексу. Через самовільні будівельні роботи на території колишнього профілакторію журналісти звернулись до міської ДАБК, після чого інспектори скерували лист-скаргу до ДІАМ. Там повідомили, що дозволів на початок будівельних робіт іще не видавали.

Візуалізація забудови ділянки, яку на виконком подали власники землі

Станом на вересень 2025 року на території профілакторію забудували котеджне містечко, оточене парканом. Водночас у реєстрі нерухомості ці котеджі все ще вказані як відпочинково-оздоровчі комплекси. Крім цього, у земельному кадастрі цільове призначення чотирьох ділянок змінили з оздоровчих цілей на будівництво і обслуговування житлового будинку.

Дані про ще одну ділянку і реєстрі відсутні, а найбільша земля площею 3,5 га досі призначена для оздоровчих цілей. Тепер вона належить не «Зеленому бору», а компанії «Львів резорт», власником якої є Ігор Пономаренко.

Додамо, що за генпланом Брюховичів, територія колишнього профілакторію віднесена до закладів відпочинку, туризму та дачного будівництва.

Уже після публікації на інцидент відреагував заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. У коментарі ZAXID.NET він повідомив, що про зміну цільового призначення ділянок він дізнався від журналістів.

«Міська рада чи її структурні підрозділи жодних дозволів на такі зміни не давали. Мусимо ще дослідити, хто і що зробив. Водночас наша позиція незмінна – там має бути рекреаційний комплекс, на це ми і видавали документи. Закликаю підприємців не робити необдуманих кроків і повернути статус кво», – розповів Любомир Зубач.