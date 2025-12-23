Країни ЄС пропонують Україні купувати більше, але є одне але

Європейській країни пропонують Україні імпортувати більше електроенергії, коли власної генерації бракує, проте Україна не може цього зробити. Чому, пояснив старший диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Токар в інтерв’ю сайту Lb.ua.

Взяти в Європі і передати в Харків

Віталій Токар пояснив, що Україна не може імпортувати більше електроенергії через пошкоджені лінії електропередачі та обладнання на підстанціях.

«Тільки в західних областях можуть користуватися імпортованою електроенергією повніше – лінії прямо по кордону йдуть, і можна подавати, але ж споживання в цьому регіоні не таке велике, щоб забрати все, що європейці дають», – говорить енергетик.

Передати імпортовану електроенергію Харкову, Дніпру чи Запоріжжю неможливо через пошкодження в мережі.

«Бригади працюють, відновлюють, потім прилітає – і ми знову втрачаємо. Втрачаємо за хвилини, а щоб відновити, треба тижні», – говорить Віталій Токар.

Окрім того, навіть за нормальних умов мережі не мають фізичної можливості забезпечити усіх споживачів за сотні кілометрів від об’єкта генерації.

«Спробуйте підключити газонокосарку кабелем довжиною, скажімо, 200 м: займеться і розетка, і кабель», – пояснює Віталій Токар.

Тож якщо об’єкти генерації поблизу зруйновані, забезпечення споживачів електроенергією ускладнюється.

Справедливість відключень

Попри те, що енергетики вже кілька років пояснюють, як працює система і чому деяким споживачам може здаватись, що їм електроенергію відключають частіше, ніж сусідам, питання про «несправедливі відключення» не припиняються.

«Якщо кажуть, що сусідній будинок весь час освітлений, а в нас відключення по 10 годин, то виникає питання, до якої трансформаторної підстанції підключений будинок. Можливо, до мережі, з якої заживлена критична інфраструктура. Котельні, лікарні тощо ніхто гасити не буде. Деякі споживачі підключились до ТП, від яких вони живляться», – пояснює Віталій Токар.

Він додає, що стежити за тим, хто правильно, а хто неправильно підключений до трансформаторних підстанцій, має Держенергонагляд.

«За можливості такі будинки повертають у некритичну енергомережу. Також Держенергонагляд має відстежувати рівномірність розподілу між чергами. Питати обленерго, чому він нерівномірний», – говорить енергетик.

Що відбувається після атаки на енергооб’єкт

Також Віталій Токар розповів про алгоритм, за яким енергетики «Укренерго» працюють під час російських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Поки не закінчиться обстріл, на підстанцію ніхто не зайде. Чекаємо, поки військові дадуть добро на огляд. Це після того, як відпрацюють сапери. Бо буває, стільки насипають на територію – касетними боєприпасами б’ють, що людей посилати дуже ризиковано. У нас такого навченого персоналу, який розбирається, як відновлювати обладнання, дуже мало», – розповідає старший диспетчер «Укренерго».

Після того, як військові дозволять, енергетики оцінюють технічний стан об’єкту і одразу вмикають в мережу все, що можна. А далі починаються ремонти або ж заміна обладнання, що може тривати кілька тижнів чи навіть місяців.

