Передана Україні теплова електростанція з Литви

Європейська комісія провела масштабну логістичну операцію з передання Україні обладнання цілої теплової електростанції з Литви. Потужностей ТЕЦ вистачить, аби забезпечити електроенергією близько мільйона українців. Про це 22 грудня, у День енергетика, повідомили в пресслужбі Єврокомісії.

У відомстві зазначили, що це їхня найбільша та найскладніша на сьогодні логістична операція. Вона тривала 11 місяців й передбачала 149 перевезень обладнання загальною вагою 2 399 тонн. Серед них було 40 негабаритних вантажів, включаючи важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

До транспортування цих компонентів долучилося польське урядове агентство стратегічних резервів.

«Я дякую Литві, Польщі, Румунії та всім партнерам, які забезпечили успіх цієї масштабної операції. Це є потужним свідченням непохитної відданості ЄС до зміцнення стійкості України, що допомагає забезпечити світлом і теплом мільйон людей, які переживають четверту зиму російської агресивної війни», – сказала єврокомісарка з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб.

У Єврокомісії зазначають, що завдяки цьому обладнанню українські енергетики змогли провести аварійні ремонтні роботи у кількох областях, де енергетична інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.