Cанаторій «Ровесник» на Сокальщині перебуває у підпорядкуванні «Львіввугілля»

«Львівобленерго» повідомило про заплановане відключення соціальних та адміністративних об’єктів ДП «Львіввугілля» через борги. Зокрема, з 24 грудня буде припинено електропостачання санаторію «Ровесник» на Сокальщині, де проживають переселенці.

Як повідомили у четвер, 11 грудня, у «Львівобленерго» відключення відбудеться на вимогу електропостачальника, державного підприємства ДПЗД «Укрінтеренерго» з 24 грудня у зв’язку із заборгованістю за спожиту електричну енергію. Без електропостачання залишаться об’єкти соціальної сфери та адмінбудівлі. Про відключення ДП «Львіввугілля» отримало офіційне попередження. Суму заборогованості енергетики не розголошують.

«Відзначимо, що на території одного з об’єктів ДП “Львіввугілля”, що підпадає під відключення 24 грудня 2025 року, є санаторії “Ровесник”, де проживають внутрішньо переміщені особи (ВПО). Вони фактично опинились заручниками ситуації, що склалася, адже ПрАТ “Львівобленерго” доведеться повністю припинити електропостачання цього санаторію на виконання вимоги ДПЗД “Укрінтеренерго”», – додали у «Львівобленерго».

Енергетики зазначили, що повідомили Львівську ОВА про заплановане відключення санаторію з проханням забезпечити підключення до резервних джерел живлення (автономної електростанції) приміщень, де проживають тимчасово переселені люди.

«Наголошуємо, що персональна відповідальність за негативні наслідки відключення, безпеку людей та пошкодження обладнання покладається виключно на керівництво ДП “Львіввугілля”. Закликаємо керівництво ДП “Львіввугілля” врегулювати з електропостачальником (ДПЗД “Укрінтеренерго”) питання оплати заборгованості за спожиту електричну енергію, щоб запобігти знеструмленню об’єктів», – зазначили енергетики.