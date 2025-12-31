Кабінет міністрів вирішив продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це дозволить зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки, повідомила пресслужба уряду у середу, 31 грудня.

«Попри дію експортного мита експорт брухту зростав – часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України. Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. Також використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС», – відзначила Юлія Свириденко.

Крім того, уряд продовжив частину обмежень щодо деревини, запроваджених наприкінці жовтня. Премʼєр-міністерка зазначила, що через війну обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися, тому деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють.

«Для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку. Продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад», – сказала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, тимчасову заборону на експорт необробленої деревини уряд запровадив у кінці жовтня 2025 року.