Склад Roshen у Яготині зруйновано атакою росіян у ніч проти 7 лютого

Російські війська завдали удару по логістичному центру шоколадної фабрики Roshen у місті Яготин Київської області. Атака відбулась у ніч проти 7 лютого, повідомили на офіційному сайті компанії.

Унаслідок ворожого обстрілу майже повністю знищено найбільший склад із готовою продукцією. Наголошують, що всі працівники під час обстрілу перебували в укриттях, тому жертв і постраждалих немає. Попри значні матеріальні втрати компанія Roshen заявила, що не планує підвищувати ціни на продукцію.

У компанії також зазначили, що після удару підприємство переходить на цілодобовий режим роботи, аби відновити логістику та мінімізувати наслідки руйнувань.

«Незважаючи на втрати, ухвалено принципове рішення – зберегти стабільні й доступні ціни на продукцію», – йдеться в заяві.

Зауважимо, це вже другий удар по об’єктах Roshen за останній місяць. 24 січня російська ракета влучила в кондитерську фабрику компанії в Голосіївському районі Києва, внаслідок чого загинула працівниця підприємства.