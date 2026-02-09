Фабрика Roshen переходить на цілодобовий режим після обстрілу складу
Підвищувати ціни на продукції через значні втрати компанія не планує
Російські війська завдали удару по логістичному центру шоколадної фабрики Roshen у місті Яготин Київської області. Атака відбулась у ніч проти 7 лютого, повідомили на офіційному сайті компанії.
Унаслідок ворожого обстрілу майже повністю знищено найбільший склад із готовою продукцією. Наголошують, що всі працівники під час обстрілу перебували в укриттях, тому жертв і постраждалих немає. Попри значні матеріальні втрати компанія Roshen заявила, що не планує підвищувати ціни на продукцію.
У компанії також зазначили, що після удару підприємство переходить на цілодобовий режим роботи, аби відновити логістику та мінімізувати наслідки руйнувань.
«Незважаючи на втрати, ухвалено принципове рішення – зберегти стабільні й доступні ціни на продукцію», – йдеться в заяві.
Зауважимо, це вже другий удар по об’єктах Roshen за останній місяць. 24 січня російська ракета влучила в кондитерську фабрику компанії в Голосіївському районі Києва, внаслідок чого загинула працівниця підприємства.