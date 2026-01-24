Виробничий цех зазнав серйозних руйнувань

У суботу вранці,24 січня, російські війська влучили у кондитерську фабрику Roshen у Голосіївському районі Києва. Про це повідомили в ДСНС Києва та Київській міській прокуратурі.

За даними рятувальників, у Голосіївському районі Києва внаслідок обстрілу зафіксували руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Одна людина загинула та ще двоє отримали травми.

Народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар зазначила, що від прямого удару дрона на фабриці загинула жінка, яка працювала у виробничому цеху.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 24 січня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Загалом поранення отримали четверо мешканців. Руйнування зафіксували у кількох районах столиці.

За даними Повітряних сил, в ніч на 24 січня росіяни застосували 396 засобів повітряного нападу, зокрема:

2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»,

12 крилатих ракет Х-22/Х-32,

6 балістичних ракет «Іскандер-М/С-300»,

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69,

375 ударних БпЛА.

Сили ППО ліквідували дев’ять крилатих ракет Х-22/Х-32, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М/С-300», одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 357 ударних БпЛА. Проте зафіксували влучання двох ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Унаслідок масованої російської атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури Чернігів опинився майже повністю без електропостачання.