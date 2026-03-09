Суддю Людмилу Салтан увʼязнили на шість років за хабарництво

Вищий антикорупційний суд увʼязнив на шість років суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан. Жінку визнали винною у хабарництві. На вирок у понеділок, 9 березня, звернуло увагу «Слідство.Інфо».

У п'ятницю, 6 березня, ВАКС визнав Людмилу Салтан винною в одержанні 4 тис. доларів хабаря. Їй призначили покарання у вигляді увʼязнення строком на шість років, а також заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади. Крім того, ВАКС ухвалив рішення про часткову конфіскацію майна засудженої. Йдеться про будинок площею 451,4 м², що розташований в Одеській області та автомобіль AUDI Q8. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Що відомо про справу Людмили Салтан

Людмила Салтан вимагала в позивача хабар у розмірі 4 тис. доларів за ухвалення рішення на його користь. Йдеться про стягнення з відповідача 14 тис. 200 доларів та 15 тис. грн. Крім того, суддя наголошувала, що гроші потрібно сплатити терміново, оскільки вона планує йти у відпустку. Втім, позивач звернувся зі скаргою до НАБУ, а 29 березня 2023 року суддю затримали під час одержання грошей та оголосили підозру у хабарництві (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У вересні 2024 року Людмила Салтан мобілізувалась до Збройних сил України, її призначили на посаду матроса резерву запасної роти у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Втім вже через місяць стало відомо, що жінка проходить службу в іншій військовій частині. У грудні 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист з повідомлення про те, що 27 листопада того ж року Салтан з’явилася на службі у стані алкогольного сп’яніння, тож на неї склали відповідний протокол за ознаками адмінпорушення, передбаченого частиною 3 статті 172-20 КУпАП («Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів»).

25 січня 2025 року суд Малиновського районного суду міста Одеси призначив Салтан штраф за перебування на службі у нетверезому стані – 1 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 тис. грн.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Вища рада правосуддя ініціювала звільнення судді з Житомира Юрія Драча, якого поліцейські зупинили через керування авто у нетверезому стані.