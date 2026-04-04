Уражені «оріони» належать до оперативно-тактичних ударно-розвідувальних комплексів

Сили оборони України завдали удару по місцю зберігання безпілотників на аеродромі «Кіровське» в тимчасово окупованому Криму. Про це у суботу, 4 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, унаслідок атаки було знищено один російський безпілотник «Іноходєц» (експортна назва – «Оріон»), ще три апарати зазнали пошкоджень.

Військові розповіли, що цей тип БпЛА належить до оперативно-тактичних ударно-розвідувальних комплексів середньої дальності. Його використовують для ведення розвідки та ураження наземних цілей. Такі дрони здатні діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до доби, підійматися на висоту до 7,5 км та нести бойове навантаження до 200 кг.

Російські війська застосовують їх не лише для розвідки та патрулювання, а й для протидії морським безпілотникам. Вартість одного такого комплексу оцінюється у кілька мільйонів доларів.

Окрім цього, 3-4 квітня українські військові завдали ударів по залізничних ешелонах із пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій території Луганської області. У Генштабі зазначають, що ураження цих об’єктів ускладнює забезпечення паливом підрозділів російської армії та впливає на їхню логістику.

Також 4 квітня стало відомо, що дрони СБУ зупинили виробництво на Алчевському металургійному комбінаті, розташованому на тимчасово окупованій Луганщині.