Євген Квас міг фіктивно працевлаштувати десятки людей

У справі керівника самбірського комунального підприємства «Об’єднане» Євгена Кваса, якого затримали за підозрою в організації схеми незаконного бронювання військовозобов’язаних, слідчі заявили про щонайменше 28 людей, яких могли фіктивно працевлаштувати на підприємстві. Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова від 1 червня.

Коло учасників схеми значно ширше

У матеріалах справи зазначено, що раніше йшлось про трьох людей, яких фіктивно працевлаштували на посади слюсаря-ремонтника та водіїв автотранспортних засобів з метою бронювання, але у ході слідчих дій правоохоронці дійшли висновку, що коло учасників схеми є значно ширшим і вони продовжують встановлювати усіх причетних до справи.

Зокрема, слідчі повідомили, що щонайменше 28 людей могли бути оформлені працівниками СКП «Об’єднане», але фактично не працювали. Водночас про бронювання прямо згадується лише щодо частини з них. Також, за даними слідства, щонайменше троє з фігурантів у період офіційного працевлаштування регулярно перетинали державний кордон.

Серед перелічених також є жінки. Зокрема, серед можливих фіктивних працівників слідство згадує тещу Євгена Кваса, яка, за даними правоохоронців, була оформлена на підприємстві упродовж 2025–2026 років. Також ідеться про іншу жінку, оформлену на підприємстві з 2023 по травень 2026 року – найдовше серед усіх фігурантів, яка, за версією слідства, є сестрою довіреної особи Євгена Кваса.

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За версією слідства, фіктивним працівникам нараховували зарплату та премії на банківські рахунки. Надалі гроші знімали або перераховували іншим особам, що може свідчити про те, що гроші розподіляли між учасниками схеми.

У зв’язку з цим Галицький районний суд Львова дозволив слідчим отримати доступ до банківських рахунків та руху коштів людей, яких слідство вважає фіктивно працевлаштованими. Також правоохоронці вивчають телефонні контакти та переміщення цих осіб.

Також іншою ухвалою суд дозволив слідчим отримати від мобільного оператора інформацію про дзвінки, SMS-повідомлення, місцеперебування та інші телекомунікаційні дані одного з чоловіків, який, за версією слідства, був оформлений працівником СКП «Об’єднане» з лютого по серпень 2025 року, але не виконував жодних трудових обов’язків.

У матеріалах справи зазначено, що попри офіційне працевлаштування та нарахування заробітної плати, цей чоловік у зазначений період регулярно перетинав державний кордон. Слідчі вважають, що це може свідчити про його відсутність на робочому місці.

В одній з ухвал суду описано роль директора підприємства Євгена Кваса у ймовірній схемі. За версією правоохоронців, він, використовуючи свої службові повноваження, організовував оформлення людей на роботу, які при цьому не робили нічого. Надалі до кадрових документів та табелів обліку робочого часу вносилися недостовірні відомості про нібито відпрацьований час, після чого таких працівників включали до списків на бронювання.

Водночас з оприлюднених наразі судових документів не зрозуміло, яку саме роль у ймовірній схемі, за версією слідства, могли відігравати інші затримані фігуранти, зокрема працівниці Самбірської центральної лікарні.

Що відомо про справу?

Як повідомляв ZAXID.NET, 12 травня слідчі СБУ провели обшуки у справі щодо незаконного бронювання військовозобов’язаних через комунальне підприємство та медичні установи Самбора. Того ж дня затримали чотирьох фігурантів: директорку Самбірської центральної лікарні Олену Легуцьку, медсестру Наталію Бегей, директора СКП «Об'єднане» Євгена Кваса та його брата Марє’на Кваса.

За версією слідства, учасники схеми могли сприяти ухиленню військовозобов’язаних від мобілізації. Одним із механізмів, який досліджують правоохоронці, є фіктивне працевлаштування чоловіків на комунальному підприємстві для їх подальшого включення до списків на бронювання.

14 травня Личаківський районний суд Львова обрав Євгенові Квасу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн. Наступного дня, 15 травня, Євген Квас вніс заставу і мав вийти з СІЗО, проте на виході йому вручили ще одну підозру і повернули в СІЗО.

Згідно з оприлюдненою у червні ухвалою Галицького районного суду Львова, нині досудове розслідування щодо керівника СКП «Об’єднане» Євгена Кваса здійснюється у кримінальному провадженні за підозрою в організації перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, а не просто за фактом хабарництва.