Бійці звернулися до Михайла Драпатого зі скаргами щодо логістики

У середу, 12 серпня, угруповання військ Південь відреагувало на звернення бійців 121-ї бригади ТрО, які майже чотири місяці перебували на позиціях та заявляли про критичну нестачу води і їжі. Там повідомили, що військовим організують ротацію у найстисліші терміни.

У пресслужбі Сил оборони Півдня визнали, що підрозділ, бійці якого заявили про критичну ситуацію, виконує бойові завдання на складній та динамічній ділянці фронту. Там заявили, що «розуміють, якою ціною дається утримання позицій» та висловили глибоку повагу та вдячність військовим. Водночас угруповання закликало громадськість та медіа «утримуватися від передчасних висновків».

«Висвітлені у відеозверненні дані відображають лише окремий фрагмент складної оперативної обстановки і не відтворюють повного контексту вжитих заходів. Так, протягом останніх 30 днів було здійснено доставку близько 240 кг продовольчого вантажу на позицію воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі здійснюється комплекс дій задля проведення ротації підрозділу у найстисліші терміни», – повідомили у пресслужбі угруповання.

У Силах оборони Півдня заявили, що ротацію проведуть одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Це потрібно, щоб не наражати особовий склад на ризик під час перегрупування.

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Нагадаємо, 9 серпня військовослужбовці 121-ї бригади, які перебувають на позиціях на Запорізькому напрямку, опублікували відеозвернення до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Вони поскаржилися на критичну нестачу їжі та води та заявили, що перебувають на позиціях майже чотири місяці.

За словами військових, вони замінили побратимів, які перебували на позиціях протягом восьми місяців. Вони стверджують, що бійці отримують посилки з продуктами та водою раз на 3-7 днів, через що змушені пити власну сечу. Крім того, військові скаржилися на несвоєчасну доставку ліків.

Після публікації відео у пресслужбі 121-ї бригади визнали, що на позиції, де перебувають військові, дійсно важко доставити вантаж. Серед причин – постійні бойові дії, несприятлива погода та робота російського РЕБ.