31 липня на полігоні в Хмельницькому здетонували боєприпаси

Мешканці Хмельницького, чиї будинки постраждали внаслідок детонації боєприпасів на місцевому полігоні 31 липня, отримають матеріальну допомогу з міського бюджету. Сума виплат становитиме від 5 до 100 тис. грн, залежно від масштабу пошкоджень. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, вибухова хвиля загалом пошкодила 326 будинків. Постраждалим родинам уже надали першочергову допомогу для проведення ремонтних робіт – шифер, скло та інші будівельні матеріали.

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«У нас є програма допомоги, вона буде різною для всіх, залежно від ступеня пошкоджень. Мінімальний ліміт матеріальної допомоги – 5 тис. грн, максимальний – 100 тис. грн», – зазначив Олександр Симчишин.

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Розмір допомоги визначатимуть за фактичними витратами на відновлення майна, підтвердженими чеками та накладними. Найбільше грошей планують спрямувати на заміну вікон, вхідних і внутрішніх дверей, а також на ремонт дахів.

Порядок надання матеріальної допомоги планують змінити під час засідання виконкому. Після цього мешканців інформуватимуть про подальші дії. Люди зможуть провести необхідні роботи, придбати матеріали та звернутися до міськради із заявою на компенсацію, додавши документи, що підтверджують витрати.

Хмельничан, яким досі не склали акт обстеження, просять зателефонувати на гарячу лінію міськради за номером 067 555 15 80.

Нагадаємо, 31 липня близько 11:55 на військовому полігоні у Хмельницькому почалася детонація боєприпасів. Вибухи тривали майже до кінця дня. Внаслідок інциденту травмувалися восьмеро військовослужбовців, ще пʼятеро вважаються зниклими безвісти.

За даними ДБР, військові розвантажували боєприпаси на складі частини. Під час пошукових робіт фахівці виявили фрагменти тіл. Їх передали на судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, які мають встановити особи загиблих.

Слідчі розглядають дві основні версії інциденту: порушення правил під час розвантаження боєприпасів та можливу диверсію.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, через вибухи пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, приватні помешкання, один магазин та два автомобілі. Вибуховою хвилею розбило, зокрема, вікна та дахи в радіусі приблизно одного кілометра.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами та іншими предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення та спричинили тілесні ушкодження кільком людям).