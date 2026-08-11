Андраш Бака під час виступу у парламенті після таємного голосування

Парламент Угорщини обрав наступного президента шляхом таємного голосування. Ним став кандидат від керівної партії «Тиса» та колишній голова Верховного суду Угорщини Андраш Бака, повідомило 11 серпня Telex.

Кандидатуру Баки під час таємного голосування підтримали 140 депутатів угорського парламенту. Ще шестеро проголосували проти. Партія колишнього премʼєр-міністра Віктора Орбана «Фідес», а також Християнсько-демократична народна партія (ХДНП) не брали участі у голосуванні, заявивши, що вирушили покласти вінки до памʼятника угорській революції 1956 року.

Після обрання 73-річний Андраш Бака заявив, що для нього було великою честю стати президентом та наголосив, що Угорщина перебуває у глибокій кризі. Він також відзначив суспільний розкол у країні та наголосив, що місце Угорщини в Європі.

Водночас Бака заявив, що президент має бути нейтральним щодо будь-якої партії та зміцнювати «фундаментальні цінності» конституційного ладу країни та Європейського Союзу.

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На посту президента Андраш Бака замінив Тамаша Шуйока, якого тривалий час закликала піти у відставку партія премʼєр-міністра Петера Мадяра «Тиса». Бака став девʼятим президентом Угорщини. Він має вступити на посаду 19 серпня.

Хто такий Андраш Бака

73-річний Бака має освіту юриста, з 1991 по 2008 рік обіймав посади в Європейському суді з прав людини. У 2009 році став головою Верховного суду Угорщини, проте у 2011 році після конституційної реформи уряд Віктора Орбана звільнив його з посади.

Сам Андраш Бака казав, що його звільнення відбулося на тлі його критики судової реформи уряду Орбана. У 2014 році ЄСПЛ визнав, що права Баки під час звільнення були порушені. Віктор Орбан висновки суду відкинув.