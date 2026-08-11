У липні Росія застосувала рекордну кількість балістичних ракет для ударів по Україні

Україна припинила публікувати дані про кількість випущених Росією ракет та результати їхнього перехоплення. Повітряні сили Збройних сил України змінили формат звітності з міркувань безпеки. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомило неназване джерело агентства Bloomberg, обізнане з ситуацією.

У вівторок Сили повітряної оборони заявили, що за ніч збили 98 зі 120 російських безпілотників, але не навели даних щодо кількості випущених ракет. Bloomberg зазначає, що востаннє кількість російських балістичних ракет, які атакували Україну, вказували 8 серпня – тоді ворог випустив шість «іскандерів», але Україна не збила жодну з ракет.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2026 році Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для перехоплення балістичних цілей, ніж за аналогічний період 2025 року. За словами президента, скорочення поставок може бути пов’язане не лише з бойовими діями на Близькому Сході, а й зі спробами деяких партнерів чинити тиск на Україну, щоб домогтися від неї поступок.

За даними Міністерства оборони України, у липні Сили оборони перехопили понад 5,3 тис. дронів і ракет під час відбиття масованих російських атак. Загалом за цей період було зафіксовано понад 9 тис. повітряних цілей. Водночас у липні Росія застосувала рекордну кількість балістичних ракет для ударів по Україні – 195. З них українська ППО перехопила 29, ще 40 не досягли визначених цілей.

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