Підприємства мали подати необхідні документи до 10 серпня

З 1 вересня 2026 року частина працівників оборонних підприємств може втратити бронювання від мобілізації. Це стосується тих підприємств, які не подали документи для підтвердження статусу критично важливих до 10 серпня. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Важливо, що зміни стосуються не всіх заброньованих працівників. Йдеться про підприємства оборонно-промислового комплексу, яким Міністерство оборони надало статус критично важливих до 7 липня 2026 року.

Хто може втратити бронювання з 1 вересня?

Міноборони переглядає раніше ухвалені рішення про критичність підприємств ОПК. Для збереження статусу компанії мали до 10 серпня подати документи, які підтверджують, що вони й надалі відповідають необхідним критеріям.

Якщо підприємство, для якого передбачена спрощена процедура, не подало документи вчасно, з 1 вересня його статус критично важливого скасують. Разом із ним анулюють бронювання військовозобов’язаних працівників.

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Для більшості оборонних підприємств діє спрощена процедура, тобто вони не повинні повторно подавати весь пакет документів. Це поширюється, зокрема, на:

виконавців і співвиконавців державних оборонних контрактів;

резидентів Defence City;

виробників вибухових речовин і боєприпасів;

окремі підприємства ОПК, авіабудівної та космічної галузей.

Підприємства, які отримали державну підтримку за грантовою програмою BRAVE1, мають пройти повне перепідтвердження. Вони повинні повторно надати документи про отримання гранту та підстави для його виплати. Рішення про збереження або скасування їхнього статусу ухвалюватимуть після перевірки документів.

Що буде з бронюванням після підтвердження статусу?

Якщо підприємство вчасно подало документи, його статус критично важливого залишатиметься чинним до дати, вказаної у попередньому рішенні.

Бронювання працівників також збережеться на строк, на який його оформили, але не довше, ніж діятиме критичний статус підприємства.

До слова, нещодавно, 3 серпня уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер військовозобов'язані можуть оформити відстрочку за новою законною підставою, не втрачаючи чинності попередньої на час розгляду заяви. Зокрема, це стосується випадків, коли людина спочатку отримала відстрочку через навчання, а згодом набула права на неї через народження третьої дитини, догляд за родичем або з іншої передбаченої законом причини.