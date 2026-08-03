Кабмін спростив переоформлення відстрочки від мобілізації

Військовозобов’язані зможуть переоформити відстрочку від мобілізації, якщо у них з’явилася інша законна підстава. Поки заяву розглядатимуть, попередня відстрочка залишатиметься чинною. Відповідні зміни ухвалив Кабмін. Про це повідомило Міністерство оборони в понеділок, 3 серпня.

Зокрема, йдеться про випадки, коли військовозобов’язаний має відстрочку через навчання, однак згодом отримує право на неї через народження третьої дитини, догляд за родичем або з іншої передбаченої законом причини.

Раніше для оформлення відстрочки за новою підставою могли виникати труднощі через наявність уже чинної. Тепер подання заяви на переоформлення не припинятиме її дії. Виняток становитимуть випадки, коли попередня відстрочка підлягає скасуванню.

Якщо комісія погодить переоформлення, попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до реєстру «Оберіг». У разі відмови вона продовжить діяти до завершення встановленого строку.

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Як переоформити відстрочку

Подати заяву на надання або переоформлення відстрочки можна буде через Центр надання адміністративних послуг із використанням засобів порталу «Дія».

Під час оформлення система автоматично перевірятиме, чи перебуває заявник на військовому обліку та чи має чинну відстрочку. Сформувати заяву не вдасться, якщо людина не стоїть на обліку або вже має відстрочку. Це обмеження не стосуватиметься переоформлення та випадків, коли до завершення її дії залишилося менш як 30 днів.

Комісія повинна розглянути документи протягом семи робочих днів після реєстрації заяви. Якщо потрібно отримати додаткову інформацію від державних органів, термін може зрости до 15 робочих днів.

До ухвалення рішення заявника не направлятимуть на військово-лікарську комісію. У разі погодження відстрочки нову інформацію мають внести до реєстру «Оберіг» упродовж одного дня.