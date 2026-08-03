Угоду про придбання Smart Plaza Obolon уже погодив АМКУ

Львівський бізнесмен Олег Баляш планує придбати торгово-розважальний центр Smart Plaza Obolon у Києві. Зараз ТРЦ належить компанії «Барконд», бенефіціарами якої є члени родини засновника Dragon Capital Томаша Фіали. За оцінками Forbes, об’єкт може коштувати від 20 до 40 млн доларів.

Антимонопольний комітет 30 липня дозволив компанії Баляша «Левітер» отримати контроль над «Баркондом». Водночас угоду ще не завершили. За словами директора «Левітера» Віктора Жука, її планують закрити у вересні 2026 року. Суму придбання він не назвав.

Водночас співрозмовник Forbes на ринку нерухомості оцінює Smart Plaza Obolon у 20–25 млн доларів, а за розрахунками аналітиків видання, з огляду на доходи торгового центру та вартість схожих об’єктів його ринкова ціна може сягати 20–40 млн доларів.

Що відомо про Smart Plaza Obolon?

ТРЦ розташований на Оболонському проспекті, біля станції метро «Мінська» в одному з найбільш густонаселених районів Києва. Його відкрили у січні 2019 року.

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Девелопером проєкту була компанія A Development Олексія Баранова, а інвестором – UDP, яка раніше належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Того ж року Smart Plaza Obolon придбала Dragon Capital, однак суму цієї угоди не оприлюднювали.

Загальна площа торгового центру становить 13 тис. м², орендна – понад 9 тис. м². У Smart Plaza Obolon працюють понад 35 магазинів, чотири ресторани та кафе, а також фітнес-клуб. Серед орендарів – «Сільпо», Sinsay, Rozetka, Eva та «Пузата Хата». Усі площі в торговому центрі зайняті.

У 2025 році виторг компанії «Барконд» зріс на 17% і становив 133,7 млн грн. У першому кварталі 2026 року він збільшився ще на 9,6% – до 36,5 млн грн.

ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ – це міський формат житла з активною локацією та стабільним попитом. Продумані планування та комерційна інфраструктура підсилюють ліквідність об’єкта. Для інвестора це один із можливих форматів вкладення з перспективою зростання вартості активу.

Навіщо Баляш купує другий ТРЦ у Києві?

Олег Баляш уже володіє київським ТРЦ Smart Plaza Polytech, розташованим біля станції метро «Політехнічний інститут». Його загальна площа становить 14 тис. м².

За словами Віктора Жука, Smart Plaza Polytech і Smart Plaza Obolon мають схожі концепції. Понад половина їхніх орендарів збігаються, тому покупець уже знайомий із цими компаніями та може спрогнозувати доходи об’єкта на кілька років.

Після завершення угоди орендарів Smart Plaza Obolon змінювати не планують. Значних кадрових змін у команді ТРЦ також не очікується.

Керівний директор Colliers Ukraine Олександр Носаченко зазначив, що Баляш переважно вкладає гроші у готові прибуткові об’єкти, а не у будівництво з нуля. Такі активи мають нижчий рівень ризику, оскільки вже працюють і приносять стабільний дохід від оренди.

Що відомо про Олега Баляша?

Олег Баляш розпочав бізнес у 1990-х роках із продажу комп’ютерної та побутової техніки. Наразі він володіє понад десятьма магазинами «Шок» і «Крез».

У 2008 році Баляш придбав банк «Галс», який згодом перейменували на «Оксі Банк». Через борги одного з позичальників банк отримав горілчаний завод «Гетьман». Основними бенефіціарами заводу є дочка бізнесмена Ярина Баляш та Ольга Костик, а сам Олег Баляш очолює підприємство.

Крім Smart Plaza Polytech, у власності бізнесмена є ТЦ «Опера Пасаж» площею 3 тис. м² у центрі Львова.

У Львові 52-річний підприємець відомий тим, що у 2006-2015 роках був депутатом Львівської облради від «Партії регіонів» (фракція саморозпустилася у січні 2014 року). Згодом він очолював міський осередок нині забороненої партії «Наш край».

Нерухомість Dragon Capital

Від початку повномасштабної війни Томаш Фіала продав сім об’єктів нерухомості, зокрема торговий центр Sky Park у Вінниці. Водночас Dragon Capital придбала київський «Караван Outlet», який згодом перейменували на Victoria Gardens.

У травні-червні 2026 року співвласниками кількох бізнес- і торгових центрів Dragon Capital стали колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт та його дружина Венді Шмідт. Загалом у портфелі групи налічується 25 торгових, офісних і складських об’єктів.