Компанія з орбіти львівського бізнесмена Олега Баляша побудує велику птахоферму неподалік Глинян. На ній планують вирощувати курей-бройлерів, планова потужність – до 950 тис. тушок на рік. Наразі будівництво не стартувало, проєкт нової ферми ще розробляють.

Як йдеться в оцінці впливу на довкілля на сайті Львівської районної держадміністрації, великий комплекс пташників мають побудувати у селі Розворяни Глинянської громади на ділянці площею 2,09 га. Раніше там розміщувалася колгоспна ферма великої рогатої худоби, нині корівники та склади на її території перебувають у занедбаному стані. Власником земельної ділянки із спорудами на ній є ТзОВ «Адванс Захід» із Золочівського району.

Планується, що власники проведуть реконструкцію чинних будівель (загальна площа понад 5,5 тис. м2) на сучасний птахокомплекс, де будуть чотири великі курники, котельня, склади та інші об’єкти. Згідно з документами, потужність ферми становитиме до 937 тис. курей-бройлерів на рік. Птицю тут вирощуватимуть до потрібної ваги, а потім відвозитимуть на забій на спеціальні підприємства.

Готового проєкту птахокомплексу наразі не оприлюднили, оскільки ще триває розробка детального плану території земельної ділянки «для обслуговування цілісного майнового комплексу з відгодівлі курей».

Компанія «Адванс Захід» зареєстрована 2013 року у селі Утішків Золочівського району, вона займається розведенням і продажем свійської птиці. Власником компанії є житель Львова Назар Кучма. Він є також керівником львівського підприємства «Захід-Спіріт», що належить відомому львівському бізнесменові, ексдепутату обласної ради Олегу Баляшу.

Компанії з групи Олега Баляша і його родини працюють галузях банківської справи, лікеро-горілчаної промисловості та ритейлу. Він є співвласником «Оксі Банку» та лікеро-горілчаного заводу «Гетьман» (горілки «Гетьман», «Держава», «Пісня» та інші). Баляш також володіє і керує мережею торгівельних центрів у майже 10 обласних центрах, зокрема у Києві це ТЦ Smart Plaza Polytech, у Львові – Opera Passage.

Кілька років тому він спільно з партнерами придбав Великолюбінський спиртовий завод (тепер має назву «Гуральня Бруницьких»).

Його дружина Оксана Баляш раніше була власницею «Адванс Захід», що хоче збудувати птахокомплекс біля Глинян.

У Львові 51-річний підприємець відомий тим, що у 2006-2015 роках був депутатом Львівської облради від «Партії регіонів» (фракція саморозпустилася у січні 2014 року). Згодом він очолював міський осередок нині забороненої партії «Наш край».