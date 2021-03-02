15-річний син власника «Оксі Банку» та голови партії «Наш край» Олега Баляша опублікував у TikTok відео своєї небезпечної їзди нічним Львовом за кермом автомобіля Porshe. Це відео викликало значний резонанс у соцмережах, проте сам Олег Баляш заявив ZAXID.NET, що не впевнений у тому, що на відео зафіксований саме його син. Попри сумніви, Баляш пообіцяв провести з сином виховну бесіду.

Тікток-відео з Романом Баляшем опублікувала ввечері 1 березня Twitter-сторінка «Свято грибів і форелів». У TikTok це відео встигло набрати майже 40 тис. переглядів, але після появи його у твіттері Баляш-молодший видалив відео з TikTok.

На відео, розтиражованому користувачами Twitter, видно, як підліток за кермом Porshe на великій швидкості мчить проспектом Чорновола у Львові, повністю ігноруючи правила дорожнього руху. Зокрема, він не зупиняється на червоний сигнал світлофора. На відео також чути голос іншого юнака, який знімає відео: «Рома Баляш роздає по нічному Львові». На цьому відео не вказана дата публікації, однак зважаючи на ще зелені дерева обабіч, можна припустити, що його знімали влітку або ранньою осінню.

Водій зараз вчиться в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку pic.twitter.com/EkhEV2B56N — свято грибів і форелів (@anygoodloot) March 1, 2021

Судячи зі сторінок у соцмережах Романа Баляша, він уже неодноразово сідав за кермо автомобіля. Зокрема, на сторінці підлітка у TikTok зараз залишилось одне відео, зняте у серпні 2020 року, де він керує автомобілем. А на сторінці підлітка у «ВКонтакте» опубліковане фото 2017 року, де він позує за кермом Lexus.

Your browser does not support HTML5 video.

У серпні 2020 року Роман Баляш опублікував у TikTok відео, де він керує автомобілем

Роман Баляш за кермом батькового автомобіля Lexus у 2017 році (фото з «Вконтакте»)

Після появи відео у Львівській академічній гімназії, де 15-річний Роман Баляш вчиться у 9-му класі, запевнили ZAXID.NET, що проведуть з ним профілактичну бесіду щодо недопустимості такої поведінки.

Батько підлітка Олег Баляш заявив ZAXID.NET, що не дозволяє синові керувати автомобілем. Він підтвердив, що у його дружини є автомобіль Porshe Cayenne, однак салон, за його словами, відрізняється від того, що на відео.

«У мого сина немає прав [водійського посвідчення] і немає машини. За кермом він не їздить. Я про це перший раз чую. В нас машини він немає, на машині ніякій він фізично їздити не може. В нас є охорона і охорона його точно нікуди з подвір’я не випустить на автомобілі, навіть якщо нас немає. Але ми в принципі якби контролюємо дитину, то якийсь фейк», – заявив Олег Баляш.

Переглянувши відео з TikTok, Олег Баляш заявив, що не може впізнати на відео свого сина. «Мені так тяжко збоку сказати, то в шапці дитина. Риси якісь схожі, мені тяжко, я не можу ідентифікувати», – сказав Баляш-старший.

Він також заявив, що проведе із сином бесіду на тему недопустимості керування автомобілем.

«Я також як батько не хочу, щоб він дуже швидко ставав дорослим. В принцині, такого питання, щоби вчити їздити його на автомобілі – нема. Тобто я його їздити на автомобілі не вчу. На права він ще не здає. Буде йому 18 років, здасть на права, тоді можна буде сідати за кермо. Я взагалі категорично проти того і я того не підтримую», – каже Олег Баляш.

У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що поліцейські не можуть притягнути до відповідальності Романа Баляша без офіційної заяви про порушення ПДР. Нагадаємо, що в Україні отримати водійське посвідчення категорії B, яке дозволяє керувати автомобілем, можна не раніше 18 років. За керування автомобілем без водійського посвідчення становить 510 грн.

Два роки тому патрульна поліція наклала штраф на самого Олега Баляша за порушення правил обгону, однак він скасував цю постанову в суді. А у серпні 2020 року патрульні винесли на нього постанову за перетин суцільної смуги. Цю постанову Баляш також скасував у суді.

47-річний львівський бізнесмен Олег Баляш у 2006-2015 роках був депутатом Львівської облради від Партії регіонів, фракція саморозпустилася у січні 2014 року. Зараз Баляш є головою міського осередку партії «Наш край», у 2015 році балотувався від цієї партії на посаду мера Львова. Олег Баляш є гендиректором НВП «Гетьман», головою спостережної ради «Оксі Банку», йому належить контрольний пакет акцій цього банку.