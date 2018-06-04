Поліція не оштрафувала нардепа Богдана Дубневича через порушення ПДР

СуспільствоСофія Лазуркевич, 4 червня11980

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Поліція не оштрафувала нардепа Богдана Дубневича через порушення ПДР
фото скріншот з відео
Богдан Дубневич записує відеозверненя, керуючи авто

Патрульна поліція Львівщини не оштрафувала народного депутата Богдана Дубневича, що керував авто, не пристібаючи пасок безпеки. Про це повідомляє ІА ZIK, посилаючись на відповідь на інформаційний запит.

Раніше на сайті IA ZIK оприлюднили кілька скріншотів з відео, які Богдан Дубневич опублікував на своїй сторінці у Facebook, де видно, що він керує автомобілем, не пристібаючи ремінь безпеки. Згідно з пунктом 2.3 ПДР, водій має пристебнути пасок безпеки перед початком руху авто. Порушення цього пункту передбачає 51 грн штрафу.

Журналісти вимагали покарати водія-порушника, зафіксувавши щонайменше 4 різні випадки, коли нардеп їздив без паска безпеки. Однак, дослідивши матеріали, поліція закрила справу згідно з п.1 ст.247 КУпАП (Відсутність події і складу адміністративного правопорушення).

«Громадянин зазначив у поясненні, що був пристебнутий знизу, через ноги. Довести із зазначеного відео протилежне неможливо», – сказали ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції.

Додамо, що згідно з електронною декларацією Богдана Дубневича, він володіє трьома авто ГАЗ-21 (1960, 1963 і 1967 років випуску), Toyota Land Cruiser 200 (2014 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав, що поліцейські можуть штрафувати водіїв-порушників, якщо порушення зафіксоване на фото чи відео, але за умови, що очевидці звернуться безпосередньо у поліцію. Принаймні у такий спосіб оштрафували водія львівської маршрутки і жінку, що блокувала рух трамваям.

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До теми

Богдан Дубневич записав на відео і опублікував свої порушення ПДР ZAXID.NET
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