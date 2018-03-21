Богдан Дубневич записав на відео і опублікував свої порушення ПДР

Богдан Дубневич записує відеозверненя, керуючи авто

Львівське інформаційне агентство ZIK звернулось до патрульної поліції Львівщини з вимогою надати оцінку діям народного депутата Богдана Дубневича, що записує свій відеоблог, керуючи автомобілем, та не пристібає ремінь безпеки під час руху авто.

На сайті IA ZIK 21 березня оприлюднили кілька скріншотів з відео, які Богдан Дубневич публікує на своїй сторінці у Facebook, де видно, що він керує автомобілем, не пристібаючи ремінь безпеки. Журналісти вбачають у цьому порушення пункту 2.3 ПДР, що передбачає накладення 51 грн штрафу, та вимагають покарати порушника. При цьому Дубневич під час руху автомобіля ще й розповідає на камеру про свої враження від зустрічей з виборцями.

Завдяки відеоблогам, які Дубневич почав регулярно публікувати у Facebook кілька тижнів тому, журналісти зафіксували щонайменше чотири різні випадки, коли він керував автомобілем без паска безпеки.

У прес-службі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що розглянуть це звернення та нададуть оцінку поведінки водія, ознайомившись з матеріалами.

Раніше ZAXID.NET писав, що поліцейські можуть штрафувати водіїв-порушників, якщо порушення зафіксоване на фото чи відео, але за умови, що очевидці звернуться безпосередньо у поліцію. Принаймні у такий спосіб оштрафували водія львівської маршрутки і жінку, що блокувала рух трамваям.