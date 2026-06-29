Колишньому голові львівського банку оголосили підозру

Колишньому голові правління одного з українських банків повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Банкір здійснив незаконні фінансові операції на 210 млн грн, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даним медіа, йдеться про ексголову правління львівського «Оксі Банку» В’ячеслава Парасіча.

За даними прокуратури, голова правління «одного з українських банків» змовився з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне сприяння, наголошують правоохоронці. Ціна таких послуг становила 0,15% від суми щомісячних операцій.

Від липня 2024 року до лютого 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір нібито отримував свою частку, кажуть правоохоронці. «Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків», – повідомив Руслан Кравченко.

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Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі, стверджує гепрокурор. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У повідомленні генпрокурора не вказані ім’я та прізвище підозрюваного і не зазначений банк, проте за даними УП та «Українських новин», йдеться про банкіра В’ячеслава Парасіча. Згідно з інформацією на платформі Vkursi, він був головою правління «Оксі Банку» з вересня 2023 року до травня 2025 року.

«Оксі Банк» – український банк, заснований у 1991 році, з головним офісом у Львові. Його бенефіціаром є львівський бізнесмен Олег Баляш (50,44%), іще 25% має його дружина Оксана Баляш. За даними «Forbes Україна», кількість відділень станом на 1 жовтня 2025 року – 9, чисті активи на 1 січня 2026 року – 1,1 млрд грн.

Окрім банківської справи, компанії з групи Олега Баляша і його родини працюють у галузях лікеро-горілчаної промисловості, ритейлу та сільсьгосподарського тваринництва. Зокрема, він є власником лікеро-горілчаного заводу «Гетьман» (горілки «Гетьман», «Держава», «Пісня» та інші). Баляш також володіє і керує мережею торгівельних центрів у майже 10 обласних центрах, зокрема у Києві це ТЦ Smart Plaza Polytech, у Львові – Opera Passage. Кілька років тому він спільно з партнерами придбав Великолюбінський спиртовий завод (тепер має назву «Гуральня Бруницьких»).

У Львові 52-річний підприємець відомий тим, що у 2006-2015 роках був депутатом Львівської облради від «Партії регіонів» (фракція саморозпустилася у січні 2014 року). Згодом він очолював міський осередок нині забороненої партії «Наш край».