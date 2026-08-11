Росіяни атакували комбінат під час комбінованого обстрілу 11 серпня

У вівторок, 11 серпня, через атаку російських балістичних ракет на Запоріжжя зупинився комбінат «Запоріжсталь». Семеро працівників компанії загинули дорогою до укриття, повідомили у пресслужбі компанії «Метінвест», якій належить комбінат.

За даними компанії, балістичний удар росіяни здійснили одразу після оголошення повітряної тривоги. Працівники «Запоріжсталі» потрапили під атаку на шляху до укриття.

«На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди Запоріжсталі. Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений. Ми надаємо їм усю необхідну допомогу та підтримку», – повідомили у пресслужбі «Метінвесту».

У пресслужбі компанії повідомили, що внаслідок атаки пошкоджені енергетичні підрозділи. Також постраждала інфраструктура підприємств «Метінвесту» у Запоріжжі, основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

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«Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи», – повідомили у пресслужбі компанії.

У компанії наголосили, що її підприємства є обʼєктами цивільної промисловості, які виготовляють металургійну й коксохімічну продукцію.

Зазначимо, «Запоріжсталь» – одне з провідних підприємств у металургійній галузі України та третій за обсягами виробник металопродуктів країни.

Нагадаємо, росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю у ніч на 11 серпня. Тоді голова ОВА Іван Федоров повідомив, що під обстріл потрапили промислові обʼєкти, інфраструктура, будинки та нежитлові приміщення.