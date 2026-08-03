У Axis Wine показали руйнування після атаки

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 30 липня у Львові повністю зруйновано крафтову виноробню Axis Wine. Підприємство втратило обладнання, резервуари та майже всю готову продукцію. Про це представники компанії повідомили у соцмережах.

Засновники Axis Wine також опублікували відео з наслідками удару. За їхніми словами, вибухова хвиля знищила виробничі потужності та запаси вин, частину з яких витримували в цеху кілька років. Зокрема, підприємство втратило партії вина «Аксіома» 2024 року та Merlot 2023 року, яке вважали одним із найкращих у колекції. Технічно врятувати обладнання та продукцію – неможливо.

«Тут у нас була Аксіома 2024 року. На превеликий жаль, нічого не залишилося. Технічно вже нічого не врятувати. А тут у нас було Мерло 2023 року – одна з найкращих наших винних партій. Теж нічого не залишилося», – зазначили засновники у відео.

Щоб відновити виробництво, потрібні значні кошти. Водночас команда Axis Wine запевнила, що не збирається припиняти роботу.

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Що відомо про Axis Wine

Львівську виноробню заснували Дмитро Копій та Сергій Урбановський. Перший вінтаж вони випустили у 2017 році, а наступного року зареєстрували ТОВ «Аксіс Вайн».

Наприкінці 2021 року підприємство отримало ліцензію на виробництво вин як мале виноробне господарство. Axis Wine виготовляла тихі та ігристі вина з класичних європейських сортів винограду.

За даними Опендатабот, у 2025 році виторг ТОВ «Аксіс Вайн» становив 551,5 тис. грн проти 543 тис. грн у 2024 році. Прибуток компанії – 14,3 тис. грн, а вартість активів на кінець року – 1,84 млн грн.

Нагадаємо, уночі 30 липня російські війська атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Постраждали понад 30 людей. Унаслідок атаки загинув 35-річний Володимир Шандра – працівник поліції.