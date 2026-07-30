Наслідки влучання в житловий будинок у Львові

У ніч на четвер, 30 липня, Росія атакувала Львів крилатими ракетами. Над ранок у місті пролунала серія вибухів. У небі здіймається чорний дим. Горять житлові будинки на вул. Патона та Виговського, є постраждалі.

О 4:12 у Львівській області було оголошено повітряну тривогу, а близько 4:38 підвищену небезпеку через загрозу удару крилатими ракетами. Згодом у місті прогриміла серія вибухів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.

«У Львові було чути вибухи. Попередньо, є пошкодження житлових будинків», – повідомив міський голова Андрій Садовий. Згодом мер уточнив, що горять житлові будинки на вул. Патона та Виговського. Триває рятувальна операція.

Наслідки влучань у Львові (фото Андрія Садового та ДСНС)

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За попередніми даними голови ЛОВА, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. «Надходять повідомлення про постраждалих. Рятувальники та медики надають допомогу», – додав Максим Козицький.

За даними міського голови, станом на 5:45 відомо про шістьох травмованих унаслідок російського удару на двох локаціях міста. Згодом Андрій Садовий уточнив, що п’ятеро постраждалих потребують госпіталізації.

«Під завалами будинку на вул. Патона заишаються люди. Триває рятувальна операція. Мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали», – додав мер.

Станом на 6:52 Максим Козицький повідомив про 15 постраждалих, з яких 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника.

У ДСНС зазначили, що в місті зафіксовано декілька влучань, унаслідок чого пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки та нежитлові споруди. У мерії також розповіли про пошкодження двох освітніх закладів – ліцею №15 та дитсадка №139.

За даними ЛМР, станом на 7:00 відомо про 17 постраждалих. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Станом на 8:11, як повідомив голова ЛОВА, кількість постраждалих зросла до 26, з них 15 госпіталізовані, зокрема, одна дитина. Станом на 8:40 відомо про 30 постраждалих унаслідок атаки.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Львів ударними дронами 24 березня. Внаслідок влучання в будинку в центрі міста на пл. Соборній, 4 виникла пожежа. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.

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