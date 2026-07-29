Аліна Комащук

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі посіла шосту сходинку на чемпіонаті світу, який відбувся в Гонконзі.

«Синьо-жовтих» представляли Аліна Комащук, Олександра Бондар, Вікторія Коротченко та Дар’я Гонцова.

В 1/8 фіналу збірна України зійшлась з Росією. Героїнею протистояння стала олімпійська чемпіонка Аліна Комащук, яка видала просто феєричний камбек. Вийшовши на заключний бій за критичного рахунку 33:40, вона виграла його 12:4 і одним неймовірним ударом вирвала перемогу для України.

На жаль, у чвертьфіналі Україна поступилась США (44:45), а в боротьбі за 5-8 місця спочатку перемогла Корею (45:39), а в другому протистоянні програла Японії (39:45).

За результатами змагань у командній першості українки посіли шосте місце чемпіонату світу.

Варто зазначити, що країна-агресорка виступала на змаганнях під своїм прапором – це стало можливим після того, як у червні 2026 року FIE скасувала будь-які санкції для дорослих збірних та офіційних осіб з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, 27 липня 2023 року на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані дискваліфікували Ольгу Харлан через відмову потиснути руку російській суперниці Анні Смірновій. Невдовзі Міжнародна федерація фехтування (FIE) призупинила цю дискваліфікацію, а МОК надав їй автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Як наслідок, Харлан зі збірною України завоювали на цих Іграх золото.