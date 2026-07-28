Новоспечені гравці «зелено-білих»

«Карпати» на своєму офіційному сайті презентували нового титульного партнера. Ним стала 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада, емблема якої буде розміщена на футболках «зелено-білих».

Символом славетної бригади, заснованої 3 травня 1992 року та тісно пов'язаної зі Львовом, є крилатий білий лев на темно-бордовому щиті – у традиційному кольорі десантників. Здиблений лев уособлює рідне місто, а полум'яний меч Архистратига Михаїла в його лапах символізує заступництво покровителя десантних військ.

Окрім цього, «Карпати» представили своїх новачків – Дениса Марченка, Антона Жилкіна, Романа Вантуха, Назарія Русина, Мохамеда Мухлісса та Фелліпе Вієйру. Вболівальники мали можливість поставити свої питання, а прес-конференція з презентацією транслювалась на YouTube-каналі «левів».

Нагадаємо, новий сезон УПЛ «Карпати» розпочнуть вже цієї суботи, 1 серпня. На виїзді команда Франсіско Фернандеса зіграє проти «Кривбаса». Початок зустрічі о 13:00.

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