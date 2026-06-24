Український захисник Роман Вантух став гравцем «Карпат», повідомляє офіційний сайт «зелено-білих».

27-річний оборонець приєднався до «левів» у статусі вільного агента і підписав контракт на 3 сезони.

Нагадаємо, Вантух народився на Львівщині у селищі Новосілки-Гостинні. Розпочав займатися футболом у ДЮСШ «Самбір», а згодом – у ДЮСШ «Львів». Першим професійним клубом Романа стало київське «Динамо», у структурі якого він перебував з 2015-го по 2022-й роки. Відправлявся в оренди в донецький «Олімпік», «Олександрію», «Чорноморець» та СК «Дніпро-1».

У вересні 2022-го за 300 тисяч євро перейшов у «Зорю». За цей період провів у складі луганців 102 матчі, забив 7 голів і віддав 9 результативних передач. Виступав за збірні України U-18 та U-21. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

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До слова, «Карпати» за підсумками минулого сезоену фінішували на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.