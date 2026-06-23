Талес Бреннер був визнаний найкращим легіонером 2022 року

Одразу троє гравців львівського «Руху» поповнили ЛНЗ, повідомляє пресслужба «фіолетових».

Новачками черкасців стали правий захисник Андрій Кітела, лівий оборонець Віталій Роман і бразильський півзахисник Таллес Бренер. Терміни та умови контрактів не розголошуються.

Нагадаємо, Кітела та Роман – вихованці «Карпат». До «Руху» перейшли восени 2020-го. Виступали спочатку за команду U-19, у складі якої грали в Юнацькій лізі УЄФА. Згодом приєднались до основи і стали справжніми лідерами «жовто-чорних».

Бренер перейшов у «Рух» з донецького «Олімпіка» влітку 2021-го. Відправлявся в оренду в японську «Касіму Антлерс». Transfermarkt оцінює всіх трьох гравців у 500 тисяч євро.

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За підсумками сезону 2025/26 ЛНЗ посів другу сходинку турнірної таблиці УПЛ і здобув право представляти Україну в Лізі конференцій. Першим суперником команди Віталія Пономарьова у кваліфікаці третього за силою єврокубка буде бельгійський «Гент».

«Рух» у турнірній таблиці фінішував чотирнадцятим, здобувши право боротися за збереження прописки в УПЛ у перехідних матчах. Однак керівництво «жовто-чорних» вирішило знятися зі змагань і відправити команду в Другу лігу.