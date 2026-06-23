Троє футболістів «Руху» стали гравцями черкаського ЛНЗ
Віталій Пономарьов продовжує перетягувати до себе колишніх підопічних
Одразу троє гравців львівського «Руху» поповнили ЛНЗ, повідомляє пресслужба «фіолетових».
Новачками черкасців стали правий захисник Андрій Кітела, лівий оборонець Віталій Роман і бразильський півзахисник Таллес Бренер. Терміни та умови контрактів не розголошуються.
Нагадаємо, Кітела та Роман – вихованці «Карпат». До «Руху» перейшли восени 2020-го. Виступали спочатку за команду U-19, у складі якої грали в Юнацькій лізі УЄФА. Згодом приєднались до основи і стали справжніми лідерами «жовто-чорних».
Бренер перейшов у «Рух» з донецького «Олімпіка» влітку 2021-го. Відправлявся в оренду в японську «Касіму Антлерс». Transfermarkt оцінює всіх трьох гравців у 500 тисяч євро.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За підсумками сезону 2025/26 ЛНЗ посів другу сходинку турнірної таблиці УПЛ і здобув право представляти Україну в Лізі конференцій. Першим суперником команди Віталія Пономарьова у кваліфікаці третього за силою єврокубка буде бельгійський «Гент».
«Рух» у турнірній таблиці фінішував чотирнадцятим, здобувши право боротися за збереження прописки в УПЛ у перехідних матчах. Однак керівництво «жовто-чорних» вирішило знятися зі змагань і відправити команду в Другу лігу.