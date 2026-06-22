Натанаель Блер і Юрій Габовда

Першим літнім новачком «Вереса» став австралійський форвард Натанаель Блер, повідомляє офіційний сайт «червоно-чорних».

Нападник приєднався до команди Олега Шандрука у статусі вільного агента і підписав контракт на три роки. Натанаєль став першим австралійцем в історї «Вереса». Окрім позиції центрального нападника, новачок також може зіграти на обох флангах атаки.

Блер – вихованець австралійського «Лейхарда». За свою кар’єру він встиг пограти у клубах місцевої А-ліги – «Вестерн Сідней Вондерерз» та «Перт Глорі». Перед переїздом в Україну Натанаель захищав кольори «Сентрал Коуст Марінерз», з яким у нього завершився контракт цього літа (3 голи і 1 асист в 15 матчах).

До слова, Блер викликався до збірної Австралії U-23, за яку в 8 поєдинках забив 5 м’ячів. Transfermarkt оцінює його в 250 тисяч євро.

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Нагадаємо, «Верес» за підсумками минулого сезону фінішував у турнірній таблиці УПЛ на 11-й сходинці, набравши 31 очко.