П’єр Мунгенге вже встиг дебютувати за головну команду парижан

Французький нападник ПСЖ П’єр Мунгенге став гравцем «Динамо», повідомляє офіційний сайт «біло-синіх». 18-річний форвард підписав з киянами контракт на 3 роки – угода набуде чинності липня.

Мунгенге розпочав свій футбольний шлях в академії «Еврі», звідки згодом перебрався до «Вільжуїфа». У 2021 році приєднався до структури ПСЖ.

За час перебування в академії парижан виступав в юнацьких командах різних вікових категорій. У сезоні 2025/26 в складі ПСЖ U-19 став найкращим бомбардиром команди в Юнацькій Лізі УЄФА та юнацькому Кубку Франції.

У складі парижан здобув золоті медалі юнацького чемпіонату Франції. Загалом у попередньому сезоні зіграв за ПСЖ U-19 33 поєдинки, в яких забив 21 м'яч та віддав 12 результативних передач. Також встиг дебютувати за першу команду ПСЖ – це сталося в матчі 32-го туру Ліги 1 проти «Лор’яна».

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У боротьбі за нападника «Динамо» випередило французький «Страсбур» та данський «Мітьюлланд». За інформацією ЗМІ, президент київського клубу Ігор Суркіс запропонував футболісту перспективу стабільної ігрової практики в першій команді, а також швидке повернення в Лігу чемпіонів. Це і стало ключовим фактором для переходу.