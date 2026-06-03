фехтувальники з РФ виступатимуть під своїм прапором починаючи з чемпіонату світу

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) у вівторок, 2 червня, ухвалив рішення скасувати всі обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі, які діяли з лютого 2022 року.

Відповідно до рішення, фехтувальники з Росії і Білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під національними прапорами та з використанням державних гімнів. Нові правила почнуть діяти з чемпіонату світу серед дорослих, який відбудеться в Гонконзі з 22 по 30 липня 2026 року.

У FIE пояснили своє рішення рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету щодо пом’якшення обмежень для білоруських спортсменів. Водночас аналогічних рекомендацій щодо росіян не було.

Минулого року участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях уже викликала критику. Зокрема, на чемпіонаті світу у Тбілісі була допущена російська фехтувальниця Софья Вєлікая, яка є майором Збройних сил РФ та публічно підтримувала диктатора Владіміра Путіна.

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Нагадаємо, що у травні Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) також допустила російських і білоруських спортсменів до виступів під національними прапором та гімном