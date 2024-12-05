З 2008 по 2022 рік Алішер Усманов очолював Міжнародну федерацію фехтування

Підсанкційний російський мільярдер узбецького походження Алішер Усманов призупинив виконання повноважень і обов'язків президента Міжнародної федерації фехтування (FIE). Про це йдеться в пресрелізі на сайті Шведської асоціації фехтування, опублікованому ввечері 4 грудня.

Зазначається, що 71-річний Усманов добровільно пішов з посади президента через чотири дні після свого призначення «з метою забезпечення ефективної роботи федерації». Виконавчий комітет федерації призначив генерального секретаря спортивної організації Еммануеля Каціадакіса тимчасовим виконувачем обов'язків президента FIE.

«З огляду на те, що штаб-квартира FIE розташована в Лозанні, Швейцарія, Усманов “відійшов” від президентства, щоб захистити організацію від потенційних наслідків санкцій, накладених на нього особисто», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні кандидатуру Алішера Усманова на посаду президента Міжнародної федерації фехтування підтримали 103 зі 156 країн-членів, зокрема і кількох країн ЄС. Росіянина обрали президентом FIE на засіданні конгресу спортивної організації в Ташкенті 30 листопада. Усманов отримав 120 голосів, а його опонент, 58-річний шведський фехтувальник Отто Дракенберг, – 26 голосів. У Федерації фехтування України заявили, що рішення FIE було заздалегідь узгодженим.

Зауважимо, з 2008 року колишній фехтувальник Алішер Усманов очолював федерацію FIE у швейцарській Лозанні, утім був змушений скласти свої повноваження у березні 2022 року, після того, як ЄС наклав на нього санкції. Олігарх оскаржує введені проти нього обмеження в суді.