Кандидатуру Алішера Усманова підтримали 120 федерацій

Російський мільярдер узбецького походження Алішер Усманов, який перебуває під санкціями ЄС, США та України, став президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE). Про це повідомили інформагентство Bloomberg та Федерація фехтування України в суботу, 30 листопада.

У жовтні 71-річний Усманов став кандидатом на посаду очільника Міжнародної федерації фехтування, здобувши підтримку 103 зі 156 країн-членів, у тому числі кількох країн ЄС. Російського олігарха обрали президентом FIE в Ташкенті 30 листопада. Усманов отримав 120 голосів, а його опонент, 58-річний шведський фехтувальник Отто Дракенберг, – 26 голосів.

«Я вдячний міжнародній сім’ї фехтувальників за довіру та підтримку, яка переконала мене в тому, що моє рішення балотуватися на посаду президента FIE є правильним», – заявив Усманов.

У Федерації фехтування України повідомили, що обурені рішенням Конгресу FIE. Там переконані, що обрання президентом Алішера Усманова було заздалегідь узгодженим рішенням.

«Призначення місцем проведення Конгресу місто Ташкент, Узбекистан – батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій», – ідеться у заяві ФФУ. Там зазначили, що реагуватимуть на всі незаконні й аморальні дії в юридичній площині й за допомогою протестів.

Шаблістка, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан також відреагувала на призначення російського олігарха Алішера Усманова на посаду президента Міжнародної федерації фехтування.

«Рішення Конгресу FIE на виборах президента... Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру". 120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів», – написала спортсменка в історії в Instagram.

Bloomberg зауважує, що з 2008 року колишній фехтувальник Алішер Усманов очолював федерацію FIE у швейцарській Лозанні, утім був змушений скласти свої повноваження у березні 2022 року, після того, як ЄС наклав на нього санкції.