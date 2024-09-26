Усманов входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії

Вищий антикорупційний суд 25 вересня конфіскував українські активи російського мільярдера Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на понад 2 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook 26 вересня.

Так, у дохід держави стягнули:

залізорудну продукцію обсягом понад 165 тис. тонн (орієнтовна вартість – більше ніж два млрд грн);

100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» – IT-компанії, яку раніше контролював Алішер Усманов.

Рішення ВАКС було ухвалене 25 вересня і ще не набрало чинності. Триває строк на апеляцію.

Що відомо про російського олігарха Алішера Усманова

Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів Росії, засновник одного із найбільших гірничо-металургійних холдингів Росії «USM». Спільно з партнерами Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським Усманов впливає на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.



У 2013-2015 роках Усманов очолював список найбагатших людей Росії. У тому ж 2015 році – за версією Forbes, посів 57-ме місце серед найвпливовіших людей світу.

Мільярдер узбецького походження Алішер Усманов входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. Після 24 лютого він потрапив під санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

27 грудня 2022 року СБУ заарештувала майно Усманова вартістю майже 2 млрд грн. На території декількох українських морських портів було виявлено підпільні російські склади з залізною рудою, що належить його компанії. У лютому 2023 року арештовану залізну руду на 1,8 млрд грн російського олігарха передали АРМА.