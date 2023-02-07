Майже 170 тисяч тонн залізної руди вартістю приблизно 1,8 млрд зберігались на території морських портів Одещини

Бюро економічної безпеки передало в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами майже 170 тисяч тонн залізної руди вартістю приблизно 1,8 млрд грн компанії, що належить російському олігарху Алішеру Усманову. Компанію звинувачують в ухиленні від сплати митних платежів.

Як повідомили у БЕБ, слідство встановило місцеперебування підпільних складів РФ на території декількох морських портів на Одещині, де зберігалась сировина, яку згодом намагались нелегально переправити на територію Росії морськими суднами.

«Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення Росії на територію України на цього прокремлівського мільярдера накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу»,– повідомили у БЕБ.

Раніше СБУ повідомляла про арешт майна російського олігарха Алішера Усманова. Тоді йшлось про понад 160 тис тонн залізної руди, що зберігалась на складах морських портів. Компанію, якій належить руда, підозрюють в ухиленні від сплати податків, внаслідок чого держбюджет зазнав збитків на 118 млн грн.